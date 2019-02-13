4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazasının Sebebi Belli Oldu!

4 kahraman askerimizin şehit olduğu Çekmeköy'deki helikopter kazasının sebebi belli oldu. Kaza hakkında askeri kaynaklar İstanbul'daki askeri helikopterin test uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını açıkladı.

İstanbul'daki askeri helikopterin test uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını bildirdi.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, İstanbul'daki helikopter kazasının asıl nedeninin detaylı inceleme sonucu belirleneceğini belirterek "Kazayı şimdiden değişik nedenlere bağlamanın gerçekçi bir yaklaşım olmadığını değerlendiriyoruz" dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN DA AÇIKLAMA

Kazada şehit olanlara rahmet, aileleri ve millete başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Aktop, konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevlendirildiğini anımsattı.

İnceleme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Aktop, "Kazanın gerçek nedeni detaylı inceleme neticesinden çıkacağından kazayı şimdiden değişik nedenlere bağlamanın gerçekçi bir yaklaşım olmadığını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Envanterdeki helikopterlerin bakımlarının hem kendi birlikleri hem de 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünce periyodik olarak yapıldığına dikkati çeken Aktop, gövde yenileştirmeden bakım testlerine kadar detaylı çalışmaların yapıldığını anlattı.

"UH-1 60'DAN FAZLA ÜLKEDE KULLANILIYOR"

Motor bölümlerinin en küçük ayrıntısına kadar sökülerek gerekli değişim ve onarımların yapıldığını dile getiren Aktop, şunları kaydetti:

"Gövde yenileştirme işlemi sonrasında hava araçlarında bulunan malzemelerin hemen hemen yüzde 100'ünün kontrolünün yapılıyor olması, değişmesi gerekenlerin tamamının değişmesi sebebiyle hava araçlarının yaşı, gövde yenileştirme işlemine göre değerlendirilmektedir. Bu kapsamda hava platformlarında kullanılan her malzemenin uçuş saati bazında sicil kayıtları tutulmaktadır. Bu sebepten dolayı hava araçlarının yaşının olmadığı değerlendirilmektedir." Binbaşı Aktop, UH-1 helikopterlerinin 60'dan fazla ülke tarafından kullanıldığını da vurguladı.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasının yaşandığı alanda enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Zorunlu iniş sırasında askeri helikopterin düştüğü Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ndeki alanda kaza kırım ekipleri incelemede bulundu.

Ekiplerin çalışmasının ardından helikopterin enkazının kaldırılmasına başladı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki bekleyişi sürerken, kazanın gerçekleştiği sitenin bulunduğu sokağa, güvenlik amacıyla şerit çekilerek, bariyerler konuldu ve sokak trafiğe kapatıldı.

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