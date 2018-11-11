354 Bin Suriyeliye Psiko-Sosyal Destek!

Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı kapsamında 354 bin Suriyeli'ye Psiko-Sosyal destek verilmesi yer aldı.

Yayımlanan programa göre, 2014-2018 tarihleri arasında Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gellen 354 bin Suriyeli vatandaşa psiko-sosyal destek hizmeti verilecek.

Yine aynı dönemde Türkiye'ye gelen 60 bin 822 Suriyeli'ye Türkiye'de sigortalı olarak çalışma izni verildi.

Aynı program kapsamında doğum yapan Suriyeli kadınlara çocuk başına 150 TL çocuk destek ödemesi yapılacak.

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