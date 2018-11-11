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354 Bin Suriyeliye Psiko-Sosyal Destek!

Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı kapsamında 354 bin Suriyeli'ye Psiko-Sosyal destek verilmesi yer aldı.

354 Bin Suriyeliye Psiko-Sosyal Destek!

Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı kapsamında 354 bin Suriyeli'ye Psiko-Sosyal destek verilmesi yer aldı.

11 Kasım 2018 Pazar 12:46
354 Bin Suriyeliye Psiko-Sosyal Destek!

Cumhurbaşkanlığı  2019 Programı kapsamında 354 bin Suriyeli'ye Psiko-Sosyal destek verilmesi yer aldı.

Yayımlanan programa göre, 2014-2018 tarihleri arasında Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gellen 354 bin Suriyeli vatandaşa psiko-sosyal destek hizmeti verilecek.

Yine aynı dönemde Türkiye'ye gelen 60 bin 822 Suriyeli'ye Türkiye'de sigortalı olarak çalışma izni verildi.

Aynı program kapsamında doğum yapan Suriyeli kadınlara çocuk başına 150 TL çocuk destek ödemesi yapılacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 11.11.2018 14:45
Anahtar Kelimeler:
bin suriyeliye psiko sosyal destek
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TÜRK 3 saat önce

Yazıklar olsun

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vve 3 saat önce

gerçekten ülkenin gençleri işsizken nasıl böyle birşey yapabiliyosunuz ya! yazıklar olsun biz bir tarafımızı yırtalım kpssden atanalım diye siz suriyelilere iş verin! bu kadar insafsızlık olmaz, birde küçük düşürücü yorumlar yazarsak cezai sorumluluk varmış, bu haberin altın nasıl iyi birşey yazılır ki, sonrada gençler ülkeyi terk ediyor diye haberler var, terk ettirtmeyin o zaman kardeşim

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Buse 3 saat önce

Sosyal hizmet uzamninin devreye girmesi gerekir!! ALIMLAR OLSA ARTIK.

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Muhammet Güler 2 saat önce

KARDAS BEN SURIYEYE GIDIP SURIYE VATANDASI OLUP OYLE TURKIYEYE GELECEGIM. ADAMLAR BIZDEN DAHA KIYMETLI. YAKINDA BUNLARA MEMURLUK TA VERILIR. MILLETVEKILLIGIDE VERILIR. BELEDIYE BASKANLIGIDA.

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O artık suriyeli 2 saat önce

Beyler ak partiye artık üye olmak istiyorum nasıl yaparım bide Suriye vatandaşı nasıl olabilirim üniversite bitirdim tuvalet temizleme işine bile giremiyorum

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Zaza dro 2 saat önce

Sorun Suriyeliler değil, asıl problem başımız daki beceriksiz hukümet.

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Sevda 2 saat önce

Benım hakkımıda gerçek dünyada verırsınız umarım ben işsiz geziyim sıgortam olmasın doktora gıdemıyım siz bizim hakları surıyelı vs başkasına verin haram olsun hakkım size

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Hasan 1 saat önce

Vay ülkemvay kendisi aç vatandaş varken hastası ve psikolojisi bozukken vay be vay

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