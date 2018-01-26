31 İl'de Sistem Değişiyor! İşte Yeni Harita

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Seçim İttifakı' ile ilgili yaptığı görüşmenin ardından kurulan komisyonda toplantılar ve hazırlık işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Son yapılan görüşmede masaya sürpriz bir model getirildiği öne sürüldü.

Yeni Şafak'tan Emrah Yeşilduman'ın haberine göre yeni dillendirilen bu model benimsenirse 2019 seçimlerinde 31 şehirde seçim bölgeleri oluşturulacak ve yeni bir harita ortaya çıkmış olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ,"MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manasıyla tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte ve yan yana mücadelesini sürdürecektir" demiş ve seçim ittifakı süreci başlamıştı. Bu görüşmelerde yeni sistemler de masaya yatırılıyor. Son görüşmede yeni bir formül gündeme getirildi. Buna göre 6 ya da 8'den fazla vekil çıkaran şehirler birden fazla seçim bölgesine bölünecek. Bu şekilde hangi parti o bölgede etkinse onun adayı öne çıkarılacak. 6 vekil üzerinden bu sistem uygulanırsa, Türkiye'deki 31 şehir, birden fazla seçim bölgesine bölünecek. YSK tarafından 16 Nisan 2017 referandumu ardından kabul edilen milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasından sonra illerin milletvekili sayısı yeniden belirlenmişti .YSK tarafından belirlenen yeni listeye göre 31 ilin vekil sayısı 6'nın üzerinde bulunuyor.

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 5, Amasya 3, Ankara 36, Antalya 16, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 8, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 97, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 13, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 4, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 7, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 7, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

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