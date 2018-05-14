300 Liralık Uyuşturucu İstedi, 100 Liralık Gelince Çılgına Döndü!

Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, torbacı olarak tabir edilen ve 2 senedir uyuşturucu müptelası olduğu öğrenilen Hasan A'ya uyuşturucu sattığı belirlenen 27 yaşındaki Abdullah D., 30 nisan'da uyuşturucu satışı için Hasan A. ile buluştu. Kendisinden 300 TL'lik uyuşturucu talep eden müptezele yanında 100 liralık uyuşturucu olduğunu söyleyen Hasan A., ile müşteri Abdullah D. arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Hasan A. aracına binerek uzaklaşmaya çalıştı, Abdullah D. ise motosikletle torbacıyı takibe koyuldu.

Kısa süre sonra torbacının önünü kesen uyuşturucu bağımlısı ve torbacı Abdullah D. Hasan A'yı aracından indirerek tekrar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada yanındaki silahı çıkaran Abdullah D. torbacıya kurşun yağdırdı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığılan torbacı olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde Hasan A. kısa süre sonra Esenler'de bir adreste yakalandı. Emniyetteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf eden uyuşturucu bağımlısı, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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