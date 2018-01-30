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30 Ocak 2018 Afrin'de Son Durum: Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı

Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatına ilişkin TSK'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada öldürülen terörist sayısı ve harekatta gelinen son durum açıklandı.

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30 Ocak 2018 Afrin'de Son Durum: Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı

Afrin'deki terörist gruplara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatına ilişkin TSK'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada öldürülen terörist sayısı ve harekatta gelinen son durum açıklandı.

30 Ocak 2018 Salı 09:16
30 Ocak 2018 Afrin'de Son Durum: Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada öldürülen toplam terörist sayısı açıklandı.

TSK resmi internet sayfası üzerinden yapılan kamuoyu bilgilendirme açıklamasında 20 Ocak günü Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda öldürülen terörist sayısının 649 olduğu belirtildi. 

TSK'dan yapılan açıklamada operasyonda gelinen son nokta ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 33 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649 olmuştur.

“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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