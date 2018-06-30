30 Haziran YKS TYT Soruları ve Cevap Anahtarı ÖSYM Tarafından O Tarihte Açıklanacak!

Milyonlarca öğrenci YKS heyecanı yaşıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi bugün gerçekleşiyor. Bu sene ilk defa uygulanacak YKS'nın heyecanını yaşayn adaylar sınav sonunda soruların ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını merak ediyordu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2 gün sürecek YKS maratonunun hemen ardından 1 Temmuz günü akşam saatlerinde resmi internet sitesi üzerinden sınavdaki tüm oturumlara ait soruları ve cevap anahtarını yayımlayacak. TYT'ye 2 milyon 381 bin 784 adayın başvurduğu biliniyordu, Alan Yeterlilik Testi için başvuru sayısı 2 milyon 19 bin 853 olarak bildirildi. YKS'nin birinci oturumu TYT bugün saat 10.00'da başladı. Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi yarın gerçekleşecek.

YKS TYT OTURUMUNDAN AKLINIZDA KALAN SORULARI SAYFANIN ALTINDA YER ALAN YORUM KISMI VASITASIYLA BİZLERLE VE DİĞER ZİYARETÇİLERİMİZLE PAYLAŞABİLİRSİNİZ.

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