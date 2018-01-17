3 Kelimelik O Mesaj Kadının Hayatını Kurtardı

Ankara'da yaşamakta olan Yaşare D. isimli kadın, bundan yaklaşık 5 ay önce Mutlu D isimli eşinin yanından şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılarak Ereğli'de bulunan ağabeyinin yanına yerleşti.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı eşine boşanma davası açan Yaşare D., geçtiğimiz Pazartesi günü Abalı Mahallesi'nde çocuğunu okula bıraktıktan sonra beyaz renkli bir kamyonet ile kaçırıldı. Ağzı kapatılarak kamyonete bindirilen ve cep telefonu alınan kadın, aracın torpidosuna konulan telefonunu fark ettirmeden alarak ağabeyine mesaj attı. Kadının attığı 'Mutlu kaçırdı. Düzce' mesajı onun hayatını kurtardı. Ağabeyinin haber vermesinin ardından polis, güvenlik kameralarından yaptıkları inceleme sonrası aracın Ankara istikametine gittiğini belirledi.

Haber verilen jandarma ekipleri Yaşare D.'nin bulunduğu aracı takibe aldı ve telefonla ulaştığı Mutlu D., yaptığı görüşmenin ardından Düzce'de teslim oldu. Gözaltına alınan Mutlu D. ve yanındaki 3 akrabası, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Korku Dolu Anları Anlattı

Kaçırıldığı kamyonette yaşadığı korku dolu anları anlatan kadın, eşinin kendisine zarar vereceğini düşündüğünü, eşinin kendisine sahile gidip konuşacaklarını söylediğini ancak aracı Ankara yönüne döndürdüklerini anlattı ve yaşadığı korku dolu anları şu şekilde aktardı:

"Beni zorla araca bindirdiler. Ben orada biraz arabadan çıkmak için mücadele ettim. Benim ağzımı kapatıp koltuğa yatırdılar kimse görmesin diye. Eşim arabayı kullanan akrabası Ümit A.ya 'sür arabayı' dedi. Sahile gidip konuşacağız dedi ama Ankara yoluna girdik. Ağzımı sürekli olarak kapattığı için nefessiz kaldım ve fena olduğumu söyledim. Bana su verdiler. Dışarıya çıkmak istedim izin vermediler. Daha sonra lavabo ihtiyacım olduğunu ve karnımın aç olduğunu söyledim. Düzceye kadar yakalanırız korkusu ile durmadılar. Ben kendime gelince onların bana zarar vereceğini anladım. Onların suyuna gitmeye başladım. Eşime Beni bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Devam edelim. Şikayetçi olmayacağım şeklinde konuştum. İkna yoluna gittim. O sırada benden aldıkları telefonu alarak cebime koydum. Eşim beni lavaboya götürdü. Benimle birlikte o da geldi. Ben cebimden telefonu çıkararak sessize aldım ve ağabeyime kaçırıldığımı mesaj attım. Telefonu hemen kapatıp arabaya geri bindik."

Destek Bekliyor

Yaşanan olay sonrası kendi hayatından endişe ettiğini söyleyen kadın, kocasından boşanma sebebinin alkol ve şiddet olduğunu, kendi ve çocuklarının hayatındna endişe ettiğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara