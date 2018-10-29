3. havalimanı’nın adı ne oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''sadece bir havalimanı inşaatı değil bir zafer anıtı inşaa ettik'' dediği 3. havalimanının ismi tartışılmaya devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'ndan büyük bir açılış organizasyonu yapıldı ancak havalimanının ismi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Yeni Havalimanına giden yolların üzerine İstanbul Havalimanı / İstanbul Airport yazılı dev tabelalar asıldı.

Asılan bu tabelalar yeni havalimanının adının İstanbul Havalimanı olarak belirlendiği iddialarını güçlendirdi.

Sözcü Gazetesi Havalimanı yetkililerine havalimanının adı ile ilgili sorular yönelttiğini ancak yetkililer tarafından yanıtsız bırakıldığını da iddia etti.

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