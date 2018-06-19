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3 Aylık Yavru Kediye Tecavüz Eden Sapık Tutuklandı

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Eyüp'te sahipli bir yavru kediye tecavüz ettiği ve minik kedinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bilal Ç. isimli sapık, sahipli hayvanı işe yaramayacak hale getirmek, öldürmek suçundan tutuklandı.

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3 Aylık Yavru Kediye Tecavüz Eden Sapık Tutuklandı

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Eyüp'te sahipli bir yavru kediye tecavüz ettiği ve minik kedinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bilal Ç. isimli sapık, sahipli hayvanı işe yaramayacak hale getirmek, öldürmek suçundan tutuklandı.

19 Haziran 2018 Salı 22:14
3 Aylık Yavru Kediye Tecavüz Eden Sapık Tutuklandı

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre, Eyüp'te sahipli bir yavru kediye tecavüz ettiği ve minik kedinin ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Bilal Ç. isimli sapık, sahipli hayvanı işe yaramayacak hale getirmek, öldürmek suçundan tutuklandı.

Alibeyköy Polis Merkezi'ne yavru kedisine tecavüz edildiği yönünde şikayette bulunan kedinin sahibi Rafet A. , "Ben evimde bir büyük kedi 4 yavru kedi besliyorum. Yavru kediler yaklaşık 3 aylıktı. Kedileri hava alması için dışarı çıkardım. Spor salonuna spor yapmaya gittim. Spordan sonra mama hazırladım. Anne kedi ve 3 tanesi yavrusu geldi. Beyaz renkli yavru kedi yoktu. Çevredeki komşularıma sordum. Kimse görmediğini söyledi. Aynı mahallede oturduğumuz ismini yeni öğrendiğim B.Ç. isimli şahsın 2 gün önce yavru kediye evinde götürdüğünü öğrendim. Ben de evine gittim. Evinin kapısı açıktı. B.Ç.'nin pantolonunun dizlerine kadar indirilmiş şekilde gördüm. Gömleğinde ve pantolonunda kanlar olduğunu gördüm. ‘Nerede benim kedim' diye sordum. Alkollü olan şahıs ‘Ne kedisi ben bilmiyorum' dedi. Beyaz renkli yavru kediyi yerde gördüm. Kediyi hemen aldım. 155'i aradım. Vatandaşlar kediyi veterinere götürdü. Ben de gelen polislere konuya anlattım. Polis merkezine gidip ifade verdim" demiştri. Yavru8 kedi veteriner kliniğinde tedavi altına alınmış kısa süre ölmüştü.

Gözaltına alınan B.Ç polisteki ifadesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. B.Ç savcılık sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Yavru KediYavru Kedi Vahşet
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