Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

295 Askere Gözaltı Kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

295 Askere Gözaltı Kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

22 Şubat 2019 Cuma 11:10
295 Askere Gözaltı Kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler tespit edildi.

AA'nın haberine göre, 22'si Jandarma Komutanlığı'nda, 147'si Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 91'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 8'i de Sahil Güvenliği'nde görevli 295 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik arama ve el koyma kararı da alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen, 8 teğmen, 185 astsubay ve 8 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul merkezli 59 ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
askere gözaltı kararı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kışlada mühimmat patladı: Yaralılar var
Kışlada mühimmat patladı: Yaralılar var
Adalet Bakanı duyurdu! Nöbetçi noter uygulaması başlıyor…
Adalet Bakanı duyurdu! Nöbetçi noter uygulaması başlıyor…
Öğretmen, erkek öğrencilere cinsel istismardan tutuklandı
Öğretmen, erkek öğrencilere cinsel istismardan tutuklandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim