295 Askere Gözaltı Kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler tespit edildi.

AA'nın haberine göre, 22'si Jandarma Komutanlığı'nda, 147'si Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 91'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 8'i de Sahil Güvenliği'nde görevli 295 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik arama ve el koyma kararı da alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen, 8 teğmen, 185 astsubay ve 8 uzman çavuşun yakalanması için İstanbul merkezli 59 ilde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

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