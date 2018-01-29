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29 Ocak 2018 Afrin'de Son Durum (Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı)

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Genelkurmay Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada icra edilen operasyonlarda son durum kamuoyu ile paylaşılırken öldürülen terörist sayısı da belirtildi.

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29 Ocak 2018 Afrin'de Son Durum (Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı)

Afrin'deki terör unsurlarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Genelkurmay Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada icra edilen operasyonlarda son durum kamuoyu ile paylaşılırken öldürülen terörist sayısı da belirtildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:58
29 Ocak 2018 Afrin'de Son Durum (Öldürülen Terörist Sayısı Açıklandı)
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir son dakiak açıklaması yapıldı ve Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı amuoyuna açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan son açıklamada Zeytin Dalı Harekatında son duruma ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 44 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan 25 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen dört Özgür Suriye Ordusu mensubu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.

"Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gece süresince 40 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 597 olmuştur.

Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen "Zeytin Dalı Harekatı", planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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