Bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yılını kutluyoruz. Bu yıl 29 Ekim gününün hafta içi Pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar 29 Ekim'de resmi kurumlar açık mı, 29 Ekim'de hastaneler açık mı, 29 Ekim'de bankalar, eczaneler açık mı gibi soruların cevabını bulmaya çalışıyor. Bu sorulara cevap vermek adına 29 Ekim 2018 günü resmi tatil olduğu için açık olan resmi kurumlar, hizmet veren resmi j-kurumlar var mı bunları derleyerek okuyucularımız ile paylaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün '' Efendiler!, Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz'' sözünün üzerinden tam tamına 95 koca yıl geçti. 95 yıldır var olan cumhuriyetimiz ilelebet payidar olacaktır.

Ülkemizin her şehrinde, her ilçesinde, her köyünde, kasabasında en ücra köşesine kadar Cumhuriyet Bayramı şenliklerle, törenlerle, etkinliklerle kutlanacak ve bize cumhuriyeti armağan eden Ulu Önder Atatürk ile birlikte onun silah arkadaşlarına teşekkür edilecek.

29 Ekim gününün milli bayram olması sebebi ile resmi tatil olarak ilan edilir. Resmi tatil olması münasebeti ile de devletin resmi kurumları hizmet vermez.

29 EKİM'DE BANKALAR, HASTANELER, ECZANELER, RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?

29 Ekim günü kamu kurum ve kuruluşları, devlet daireleri ile bankalar resmi tatil olması sebebi ile kapalı olacak. Kargo şirketlerinin açık olup olmayacağı kargo şirketinin kararına bağlıdır. Kargoların 29 Ekim'de çalışıp çalışmadığını herhangi bir kargo şubesini telefonla arayarak öğrenebilirsiniz. 29 Ekim tarihinde nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet verecek.

