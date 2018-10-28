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29 Ekim Mesajları... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajları... En Güzel 29 Ekim Sözleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk Ulusu için en önemli milli bayramlarından biridir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkemizde büyük bir gurur ve heyecanla kutlanırken, vatandaşlar 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları gibi aramalar yaparak sevdiklerinin cumhuriyet bayramını kutlayacak hazır mesajlar aramaktadır. Biz de okurlarımız ve takipçilerimiz için 29 Ekim Mesajları, Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve cumhuriyet bayramı resimlerini bir araya getirdik.

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29 Ekim Mesajları... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajları... En Güzel 29 Ekim Sözleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk Ulusu için en önemli milli bayramlarından biridir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkemizde büyük bir gurur ve heyecanla kutlanırken, vatandaşlar 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları gibi aramalar yaparak sevdiklerinin cumhuriyet bayramını kutlayacak hazır mesajlar aramaktadır. Biz de okurlarımız ve takipçilerimiz için 29 Ekim Mesajları, Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve cumhuriyet bayramı resimlerini bir araya getirdik.

28 Ekim 2018 Pazar 21:38
29 Ekim Mesajları... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajları... En Güzel 29 Ekim Sözleri...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türk Ulusu için en önemli milli bayramlarından biridir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkemizde büyük bir gurur ve heyecanla kutlanırken, vatandaşlar 29 Ekim mesajları ve Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları gibi aramalar yaparak sevdiklerinin cumhuriyet bayramını kutlayacak hazır mesajlar aramaktadır. Biz de okurlarımız ve takipçilerimiz için 29 Ekim Mesajları, Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve cumhuriyet bayramı resimlerini bir araya getirdik.

Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun

Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 91. yıldönümünü tüm Türkiye'de coşkuyla kutlamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır. Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk kadar kararlı ve azimliyiz. Cumhuriyet İlelebet payidar kalacaktır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarına minnetle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutlar, cumhuriyet kavramının birleştirici ışığı ile selamlarım.

Atatürk bu vatanı kurtarıp bizlere cumhuriyeti armağan etti. 29 ekim cumhuriyet bayramınız kutlu olsun.

Esin kaynağımız, Atatürk'ün öncülük ettiği Türk aydınlanma felsefesi, gücümüz ise yurt sevgimiz, ulusal bilincimiz, birlik ve dayanışma ruhumuz olacaktır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizin 95. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun

Atatürk rehberimiz, cumhuriyet ışığımızdır. Türk Milleti Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettardır.

29 EKİM RESİMLERİ

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.10.2018 22:59
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