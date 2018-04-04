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28 Ünlü İsim Kılıçdaroğlu'nun Eleştirisine Yanıt Verdi

Son dakika açıklaması ünlülerden geldi. Hatay sınır karakoluna moral ziyareti yapan ünlüleri eleştiren Kılıçdaroğlu'na ünlülerden yanıt geldi.

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28 Ünlü İsim Kılıçdaroğlu'nun Eleştirisine Yanıt Verdi

Son dakika açıklaması ünlülerden geldi. Hatay sınır karakoluna moral ziyareti yapan ünlüleri eleştiren Kılıçdaroğlu'na ünlülerden yanıt geldi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 18:06
28 Ünlü İsim Kılıçdaroğlu'nun Eleştirisine Yanıt Verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlui önceki gün düzenlenen partisinin grup toplantısında, Hatay'da sınır karakoluna moral ziyareti yapan ünlüleri eleştirmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirisine ünlüler bir bildiri ile cevap verdi.

28 ünlü isim bir bildiri yayımladı ve CHP liderinin bu eleştirisine tepki gösterdi. Ünlülerin imzası ile yayımlanan bildiri şu şekilde;

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz.

 Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir partinin genel başkanının, Afrin’de terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.

 Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz.

Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır.

 Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nun hakaretamiz açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz."

BİLDİRİDE İMZASI OLAN ÜNLÜ İSİMLER

İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurdoğlu, Mustafa Sandal, Coşkun Sabah, Ahmet Şafak, Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, Deniz Seki, Arif Susam, Hande Yener, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak, Ümit Yılmaz.

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Son DakikaünlülerKemal Kılıçdaroğlu
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