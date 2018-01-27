27 Ocak 2018-Afrin Harekatında Son Durum-Şehit ve Yaralı Sayısı Açıklandı

TSK'dan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatında öldürülen terörist sayısı açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başından itibaren Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından terör örgütlerine ait 340 hedefin imha edildiği bildirildi.

Harekâtın başından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 340 hedef imha edilmiştir. Harekât kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 394 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Sivil Hassasiyeti

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Harekât, icra edilen Hava harekâtı ile koordineli olarak Kara Ateş Destek vasıtaları ile de desteklenmektedir.

Hava Kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve Kara Ateş Destek unsurlarının desteği ile sürdürülmekte olan kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Şehit ve Yaralı Sayısı

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 30 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen 13 Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, 24 Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Bekir Bozdağ'dan Açıklama

Bekir Bozdağ, katıldığı bir programda Afrin Harekatına ilişkin ABD'ye eleştiride bulundu. Bozdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Eğer ABD, harekatın kısa sürede tamamlanmasını istiyorsa, bu terör örgütlerine karşı Türkiye'ye yardım etmelidir. ABD, PYD/YPG'ye silah vermeyi keserse, verdiği silahları toplarsa ve bu terör örgütlerine Türkiye'ye karşı mücadeleyi bırakın, Afrin'i derhal terk edin derse, NATO sınırlarını teröre karşı koruyan Türkiye'ye Rusya gibi yardım ederse harekat daha kısa sürede bitebilir. Terör örgütüne telkinde bulunmayıp, Türkiye'ye harekatı kısa sürede bitir, demek dostluğa da müttefikliğe de sığmaz. ABD dahil kimse Türkiye'ye 'teröristleri görmezden gel' diyemez.

ABD'nin "30 kilometrelik güvenli bölge" önerisini de değerlendiren Bozdağ, "Sebep gerçekten Türkiye'nin terör saldırılarına karşı sınır güvenliğini korumak mı yoksa silah verdiği, eğittiği, donattığı ve işbirliği yaptığı PYD/YPG için güvenli alan oluşturmak mı? Eğer güvenli bölge fikri, harekatın durdurulmasını, Afrin'de terör örgütlerini korumak ve onların güven içinde yaşamasını sağlamayı amaçlıyorsa bu kötü ve başarısız olmaya mahkum bir plandır. Artık, ok yaydan çıkmıştır. Güvenli bölge fikri, harekatı durduramaz" diye konuştu.

Kpsscafe.com.tr | Ankara