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26 Yaşındaki Genci Başına 3 Kurşun Sıkarak Öldüren Katil Bakın Kim Çıktı

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan ve kafasına 3 el ateş edildikten sonra ormanlık alana gömülen 26 yaşındaki gencin katilinin kuzeni çıktığı öğrenildi.

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26 Yaşındaki Genci Başına 3 Kurşun Sıkarak Öldüren Katil Bakın Kim Çıktı

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan ve kafasına 3 el ateş edildikten sonra ormanlık alana gömülen 26 yaşındaki gencin katilinin kuzeni çıktığı öğrenildi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 18:29
26 Yaşındaki Genci Başına 3 Kurşun Sıkarak Öldüren Katil Bakın Kim Çıktı

Adliyeye sevk edilen şahıs, gencin eşine tacizde bulunduğunu, namus meselesi yüzünden cinayeti işlediğini öne sürdü.  Kocaeli'de 9 Mayıs 2018 tarihinden bu yana kayıp olan ve ormanlık alanda gömülü cesedi bulunan 26 yaşındaki Yusuf A.'nın katili babasının amcasının oğlu 42 yaşındaki Ş.A. çıktı. Çayırova'da oturan Yusuf A.'dan günlerdir haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti.

Polis tarafından başlatılan inceleme neticesinde gencin son olarak babasının amcaoğlu Ş.A. ile birlikte Körfez ilçesinde yürürken kameralara takıldığını tespit etti. Görüntülerden sonra gözaltına alınan şahıs, 2 gün süren sorgunun ardından cinayeti işlediğini, genci de Körfez Kalburcu köyündeki ormanlık alana gömdüğünü söyledi. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan şahsın daha önce NATO boru hattını delerek akaryakıt çaldığı bu yüzden 1 sene ceza aldığı ve yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenildi. Eşine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü Yusuf A'yı da cezaevinden çıktıktan kısa bir süre sonra öldürdüğünü itiraf ettiği bilidirildi.

Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 14.05.2018 18:28
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