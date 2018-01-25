25 Ocak Süper Lotonun Sonucu (Süper Loto Hangi Kanalda , Saat Kaçta Çekilecek?)

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın iştiraki ile bugün gerçekleşecek olan Süper Loto çekilişi için geri sayım sona eriyor.

11 haftadır devreden Süper Loto'da büyük ikramiye bu akşam çekiliyor. 11 hafta boyunca 6 bilemeyen çıkmayınca toplamda 34 milyonluk büyük ikramiye bu haftaya devretti. Bu hafta oynanacak kuponlarla birlikte büyük ikramiyenin 40 milyonu aşması bekleniyor. Çekiliş için son saatlere girilirken Süper Loto oyununa iştirak eden vatandaşlar, çekilişin hangi kanalda olacağını, saat kaçta çekileceğini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki Süper Loto 25 Ocak 2018 çekilişi ne zaman gerçekleşecek? Süper Loto çekilişini canlı olarak hangi kanaldan izleyebilirim? Çekiliş saat kaçta başlayacak? Çekiliş sonuçlarına göre kazanan talihliler ne zaman açıklanacak? İşte Süper Loto oyununun 25 Ocak 2018 çekilişi hakkında son bilgiler.

Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Süper Loto ve diğer şans oyunlarının çekilişi herhangi bir kanaldan yayınlanmamaktadır. Çekiliş Milli Piyango İdaresinin resmi internet sayfası üzerinde bulunan canlı yayın sayfasından izlenmektedir. Bu akşam da Süper Loto çekiliş MPİ'nin resmi internet sayfasında bulunan bağlantıdan canlı olarak izlenebilecek. Süper Lotonun 25 Ocak 2018 çekilişini canlı olarak takip etmek için mpi.gov.tr adresine giderek ana sayfada sağ üstte bulunan canlı çekiliş butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Süper Loto çekilişi bu akşam saatler 21.15'ten sonra başlayacaktır. Çekilişe ait ikramiye sonuçları ise çekilişin tamamlanmasından yaklaşık 20-30 dakika sonra kamuoyuna duyurulacaktır.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA HABERİMİZE EKLENECEKTİR. SAYFAYI SIK SIK YENİLEYEREK SONUÇLARDAN HABERDAR OLABİLİRSİNİZ.

Süper Loto Oyunu Hakkında

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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