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25 Kişi Fuhuştan Tutuklandı: Aralarında Memurlar da Var

Son dakika haberi Antalya'dan geldi. Alınan son bilgilere göre fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında memurların da olduğu 35 şüpheliden 25'i hakkında tutuklama kararı verildi.

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25 Kişi Fuhuştan Tutuklandı: Aralarında Memurlar da Var

Son dakika haberi Antalya'dan geldi. Alınan son bilgilere göre fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında memurların da olduğu 35 şüpheliden 25'i hakkında tutuklama kararı verildi.

23 Ocak 2018 Salı 23:19
25 Kişi Fuhuştan Tutuklandı: Aralarında Memurlar da Var

Flaş haberin bugünkü adresi Antalya olmuştu. Düzenlenen operasyon ile aralarında memurların bulunduğu çok sayıda kişi fuhuştan gözaltına alındı.

Antalya'da fuhuş şebekesine yönelik 32 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen baskınlarda, fuhuş yaptığı iddia edilen 21 yabancı, 2 Türk uyruklu kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı aralarında memurların da olduğu 2'si kadın, 35 şüpheliden 25'i hakkında tutuklama kararı verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2 ay önce kent merkezi, Serik ilçe merkezi ve gözde turizm merkezleri bulunan Belek ve Kadriye mahallelerinde faaliyet gösteren fuhuş şebekesi teknik ve fiziki takibe alındı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler 3 gün önce belirledikleri 22 ev ve 10 otele 200 emniyet mensubunun katılımıyla eş zamanlı baskın düzenledi. Aralarında adliye, vergi dairesi, emniyet, gardiyan ve elektrik şirketi çalışanının bulunduğu 9 memur ile birlikte toplam 35 şüpheli ve ev ve otellerde 2'si Türk, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rus uyruklu 23 kadın gözaltına alındı.

Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

200 polisle düzenlenen baskınlarda 2 tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait fişek, uyuşturucu madde ile bir miktar Özbek ve Türk parası ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 21 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

25'i Tutuklandı

Öte yandan 2'si kadın 35 şüpheli ise Asayiş Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından Serik Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifadelerine başvurulan şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, mahkemeye çıkan 28 şüpheliden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş yaptığı iddia edilen Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rus uyruklu 21 kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Daire Başkanlığı'na götürüldü.

Her Arayana VIP Araç

Tutuklanan şahısların, kadınları escort sitesi ve telefon aracılığıyla herhangi bir şifre ya da kod uygulamadan her arayana istedikleri yere VIP araçlarla ulaştırdıkları, ayrıca isteyen müşteriye kadınların telefon üzerinden fotoğrafının gönderildiği ve beğenilen kadının istenilen otel ya da eve gönderildiği belirtildi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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