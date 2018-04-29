25 Bin Öğretmen Alımı Sözlü Mülakatları Başladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan son dakika açıklaması.

Malatya'da İmam Hatip Öğrencileri Sempozyumu'nun kapanış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, gençlerin okuyan, araştıran, geliştiren, sorgulayan bir anlayışta olmasını istediklerini, milli değerlerine bağlı bir nesille Türkiye'nin daha güçlü olacağını dile getirdi.

Türkiye'de eğitimde 80 yılda yapılanlara denk bazı alanlarda da çok daha fazla hizmet sunduklarını anlatan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 25 bin öğretmen ataması için de mülakatların başladığını dile getirdi. Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"80 yılda yapılan derslikten daha fazlası bu dönemde yapıldı. 2002'de derslik sayısı 367 bin 145 iken 387 bin 479 derslik yaparak sayıyı 754 bin 624'e çıkardık. Ayrıca 512 bin öğretmen vardı, bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. 80 yılda atanan öğretmenden daha fazlasını bizim dönemimizde atadık. Şu anda da 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık. 15 yaş üzeri okuma yazma bilmeyen oranı 4 kat azaldı. 2002'de okuma yazma bilmeyenlerin oranı yüzde 14,9'du şimdi ise yüzde 4. Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı 5 kat arttı."

İsmet Yılmaz açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'nin nerden nereye geldiğini görmek için bu ayrıntıya bakılmasının bile yeterli olacağına değinen Yılmaz, "Kendi evlatlarının beslenmesi için kendi çiftçisi süt üretemiyor, yetiştiremiyor. Ama şimdi kendi çiftçimizin yetiştirdiği sütleri kendi evlatlarımıza veriyoruz. Hatta süt tozu olarak Afrika ülkelerine biz yardım eder hale geldik. Nereden nereye geldik. Yardım alan Türkiye'den yardım eden konuma geldik. Bu kapsamda 6 milyon evladımıza süt dağıtıyoruz. Yine kuru üzüm de dağıtıyoruz."

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