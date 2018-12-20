24 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı

Büyükelçi atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 24 ülkeye büyükelçi ve AB Daimi Temsilciliğine atama yapıldı.
- Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet İhsan KIZILTAN merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Alp AY,
- Brezilya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Kaya SAVUT merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Brezilya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Murat Yavuz ATEŞ,
- Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kıvılcım KILIÇ merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Çağrı SAKAR,
- Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hüseyin Lazip DİRİÖZ merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet SAMSAR,
- Romanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Osman Koray ERTAŞ merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Romanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kuzey ve Orta Avrupa, Baltıklar Genel Müdür Yardımcısı Füsun ARAMAZ,
- Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Başar ŞEN merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Özbekistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya ER,
- İspanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ömer ÖNHON merkeze alınmış ve bu suretle boşalan İspanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Cihad ERGINAY,
- Filipinler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Esra CANKORUR merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Filipinler Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Artemiz SÜMER,
- Karadağ Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serhat GALIP merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Karadağ Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdürü Songül OZAN,
- Ukrayna Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yönet Can TEZEL merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Ukrayna Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Yağmur Ahmet GÜLDERE,
- Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fatih ULUSOY merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Yaprak ALP,
- Avusturya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Ferden ÇARIKÇI merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Avusturya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ümit YARDIM,
- Iran Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Rıza Hakan TEKIN merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Iran Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS,
- Güney Sudan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hasan Sevilir AŞAN merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Güney Sudan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul BILTEKIN,
- Avustralya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Vakur GÖKDENİZLER merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Avustralya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı Korhan KARAKOÇ,
- Botsvana Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İbrahim Mete YAĞLI merkeze alınmış ve bu suretle boşalan Botsvana Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Meltem BÜYÜKKARAKAŞ,
- Libya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İletişim ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Serhat AKSEN,
- Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Büyükelçi Mehmet Kemal BOZAY,
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 20.12.2018 03:49