24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun!

Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü... Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimizin ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Peki kutlu olsun demek ile öğretmenler mutlu olu mu?

Atama bekleyen yüzbinlere öğretmenimiz var. Öğretmen olup başka memuriyetlere girmek zorunda kalan, çocuk hayali olan öğretmenlik mesleği yerine başka bir iş yapmak zorunda kalan öğretmenlerimiz var.

Dünyanın birçok yerinde en saygıdeğer meslek olarak görülen öğretmenlik mesleği maalesef ülkemizde yeterli kıymeti alamıyor. Belki eskiden daha kıymet verirdik öğretmenlerimize...

24 Kasım Öğretmenler günü vesilesi ile öğretmenler 3600 ek gösterge veya ek atama müjdesi bekliyor.

Öğretmenlerle ilgili İYİ Parti ve CHP'nin verdiği önergeler, kanun teklifleri Meclis'te reddedilirken, böyle bir müjde beklemek ne kadar gerçekçi olur onu bilemiyoruz ancak sosyal medyada öğretmenlerin umutlu olduğu görülüyor.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise yaptığı açıklamada, “Kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge beklentileri karşılanmalı, 24 Kasım’da müjde verilmelidir” çağrısında bulundu.

Ek atama veya 3600 ek gösterge müjdesi gelecek mi göreceğiz...

Tekrar tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

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