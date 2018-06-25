24 Haziran Seçim Sonuçlarına Göre Meclise Giren Kadın Milletvekilleri

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için dün Türkiye sandık başına gitmişti. Sonuçların netleşmesiyle birlikte kesin olmayan sonuçlara göre Meclisin 600 kişilik milletvekili listesinin 89'unu kadın vekiller oluşturacak. Daha önce TBMM'deki kadın milletvekili sayısı 74'tü. İşte İl İl Seçim Sonuçlarına göre Kadın Milletvekilleri ve İlgili Vekillerin Partileri :
ADANA
AK Parti: Jülide Sarıeroğlu
CHP: Müzeyyen Şevkin
HDP: Tülay Hatimoğulları
MHP: Ayşe Sibel Ersoy
AFYONKARAHİSAR
CHP: Burcu Köksal
AĞRI
HDP: Dilan Dirayet Taşdemir
AKSARAY
AK Parti: İlknur İnceöz
ANKARA-1
CHP: Gamze Taşcıer
HDP: Filiz Kerestecioğlu Demir
ANKARA-2
AK Parti: Lütfiye Selva Çam, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız
MHP: Nevin Taşlıçay
ANKARA-3
AK Parti: Asuman Erdoğan
ANTALYA
AK Parti: Sena Nur Çelik
BARTIN
CHP: Aysu Bankoğlu
BOLU
AK Parti: Arzu Aydın
BURSA-1
CHP: Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu
ÇANAKKALE
AK Parti: Jülide İskenderoğlu
DENİZLİ
AK Parti: Nilgün Ök
CHP: Gülizar Biçer Karaca
DİYARBAKIR
HDP: Saliha Aydeniz, Remziye Tosun, Semra Güzel
AK Parti: Oya Eronat
DÜZCE
AK Parti: Ayşe Keşir
EDİRNE
AK Parti: Fatma Aksal
ELAZIĞ
AK Parti: Sermin Balık
ERZURUM
AK Parti: Zehra Taşkesenlioğlu
ESKİŞEHİR
AK Parti: Emine Nur Günay
CHP: Jale Nur Süllü
GAZİANTEP
AK Parti: Derya Bakbak
HAKKARİ
HDP: Leyla Güven
HATAY
CHP: Suzan Şahin
ISPARTA
İYİ Parti: Aylin Cesur Yüksek
İSTANBUL-1
AK Parti: Ravza Kavakcı Kan, Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut
CHP: Gamze Akkuş İlgezdi, Saliha Sera Kadıgil Sütlü
HDP: Pervin Buldan
İSTANBUL-2
AK Parti: Fatma Betül Sayan Kaya, Serap Yaşar, Şirin Ünal, Canan Kalsın, İffet Polat
HDP: Oya Ersoy, Hüda Kaya
İSTANBUL-3
AK Parti: Tülay Kaynarca, Emine Sare Aydın Yılmaz, Rümeysa Kadak, Alev Dedegil
CHP: Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan
MHP: Arzu Erdem
İZMİR-1
AK Parti: Ceyda Bölünmez Çankırı
HDP: Serpil Kemalbay
İZMİR-2
CHP: Selin Sayek Böke, Sevda Erdan Kılıç
KAHRAMANMARAŞ
AK Parti: Habibe Öçal
KAYSERİ
AK Parti: Hülya Nergis
KOCAELİ
AK Parti: Radiye Sezer Katırcıoğlu
CHP: Fatma Kaplan Hürriyet
KONYA
AK Parti: Leyla Şahin Usta, Gülay Samancı
KÜTAHYA
AK Parti: Ceyda Çetin Erenler
MALATYA
AK Parti: Öznur Çalık
MANİSA
AK Parti: Semra Kaplan Kıvırcık
MARDİN
HDP: Ebru Günay
MERSİN
AK Parti: Zeynep Gül Yılmaz
CHP: Nevin Zaimoğlu
HDP: Fatma Kurtulan
MUĞLA
AK Parti: Yelda Erol Gökcan
MUŞ
HDP: Gülistan Kılıç Koçyiğit
SAKARYA
AK Parti: Çiğdem Erdoğan Atabek
SAMSUN
AK Parti: Çiğdem Karaaslan
CHP: Neslihan Hancıoğlu
SİİRT
HDP: Meral Danış Beştaş
SİVAS
AK Parti: Semiha Ekinci
ŞANLIURFA
AK Parti: Zemzem Gülender Açanal, Ayşe Sürücü
TEKİRDAĞ
CHP: Candan Cüceer
AK Parti: Çiğdem Koncagül
TOKAT
AK Parti: Özlem Zengin
TRABZON
AK Parti: Bahar Ayvazoğlu
VAN
HDP: Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan
YALOVA
AK Parti: Meliha Akyol