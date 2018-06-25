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24 Haziran Seçim Sonuçlarına Göre Meclise Giren Kadın Milletvekilleri

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için dün Türkiye sandık başına gitmişti. Sonuçların netleşmesiyle birlikte kesin olmayan sonuçlara göre Meclisin 600 kişilik meclisin 89'unu kadın vekiller oluşturacak.

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24 Haziran Seçim Sonuçlarına Göre Meclise Giren Kadın Milletvekilleri

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için dün Türkiye sandık başına gitmişti. Sonuçların netleşmesiyle birlikte kesin olmayan sonuçlara göre Meclisin 600 kişilik meclisin 89'unu kadın vekiller oluşturacak.

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:55
24 Haziran Seçim Sonuçlarına Göre Meclise Giren Kadın Milletvekilleri

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için dün Türkiye sandık başına gitmişti. Sonuçların netleşmesiyle birlikte kesin olmayan sonuçlara göre Meclisin 600 kişilik milletvekili listesinin 89'unu kadın vekiller oluşturacak. Daha önce TBMM'deki kadın milletvekili sayısı 74'tü. İşte İl İl Seçim Sonuçlarına göre Kadın Milletvekilleri ve İlgili Vekillerin Partileri : 

ADANA

AK Parti: Jülide Sarıeroğlu
CHP: Müzeyyen Şevkin
HDP: Tülay Hatimoğulları 
MHP: Ayşe Sibel Ersoy 

AFYONKARAHİSAR

CHP: Burcu Köksal

AĞRI

HDP: Dilan Dirayet Taşdemir

AKSARAY

AK Parti: İlknur İnceöz

ANKARA-1

CHP: Gamze Taşcıer
HDP: Filiz Kerestecioğlu Demir

ANKARA-2

AK Parti: Lütfiye Selva Çam, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız
MHP: Nevin Taşlıçay 

ANKARA-3

AK Parti: Asuman Erdoğan

ANTALYA

AK Parti: Sena Nur Çelik

BARTIN

CHP: Aysu Bankoğlu

BOLU

AK Parti: Arzu Aydın

BURSA-1

CHP: Lale Karabıyık, Nurhayat Altaca Kayışoğlu

ÇANAKKALE

AK Parti: Jülide İskenderoğlu

DENİZLİ

AK Parti: Nilgün Ök
CHP: Gülizar Biçer Karaca 

DİYARBAKIR

HDP: Saliha Aydeniz, Remziye Tosun, Semra Güzel
AK Parti: Oya Eronat

DÜZCE

AK Parti: Ayşe Keşir

EDİRNE

AK Parti: Fatma Aksal

ELAZIĞ

AK Parti: Sermin Balık

ERZURUM

AK Parti: Zehra Taşkesenlioğlu

ESKİŞEHİR

AK Parti: Emine Nur Günay
CHP: Jale Nur Süllü 

GAZİANTEP

AK Parti: Derya Bakbak

HAKKARİ

HDP: Leyla Güven

HATAY

CHP: Suzan Şahin

ISPARTA

İYİ Parti: Aylin Cesur Yüksek

İSTANBUL-1

AK Parti: Ravza Kavakcı Kan, Mihrimah Belma Satır, Müşerref Pervin Tuba Durgut
CHP: Gamze Akkuş İlgezdi, Saliha Sera Kadıgil Sütlü
HDP: Pervin Buldan 

İSTANBUL-2

AK Parti: Fatma Betül Sayan Kaya, Serap Yaşar, Şirin Ünal, Canan Kalsın, İffet Polat
HDP: Oya Ersoy, Hüda Kaya

İSTANBUL-3

AK Parti: Tülay Kaynarca, Emine Sare Aydın Yılmaz, Rümeysa Kadak, Alev Dedegil
CHP: Sibel Özdemir, Emine Gülizar Emecan 
MHP: Arzu Erdem

İZMİR-1

AK Parti: Ceyda Bölünmez Çankırı
HDP: Serpil Kemalbay

İZMİR-2

CHP: Selin Sayek Böke, Sevda Erdan Kılıç

KAHRAMANMARAŞ

AK Parti: Habibe Öçal

KAYSERİ

AK Parti: Hülya Nergis

KOCAELİ

AK Parti: Radiye Sezer Katırcıoğlu
CHP: Fatma Kaplan Hürriyet 

KONYA

AK Parti: Leyla Şahin Usta, Gülay Samancı

KÜTAHYA

AK Parti: Ceyda Çetin Erenler

MALATYA

AK Parti: Öznur Çalık 

MANİSA

AK Parti: Semra Kaplan Kıvırcık

MARDİN

HDP: Ebru Günay

MERSİN

AK Parti: Zeynep Gül Yılmaz
CHP: Nevin Zaimoğlu
HDP: Fatma Kurtulan

MUĞLA

AK Parti: Yelda Erol Gökcan

MUŞ

HDP: Gülistan Kılıç Koçyiğit

SAKARYA

AK Parti: Çiğdem Erdoğan Atabek 

SAMSUN

AK Parti: Çiğdem Karaaslan
CHP: Neslihan Hancıoğlu

SİİRT

HDP: Meral Danış Beştaş

SİVAS

AK Parti: Semiha Ekinci

ŞANLIURFA

AK Parti: Zemzem Gülender Açanal, Ayşe Sürücü

TEKİRDAĞ

CHP: Candan Cüceer
AK Parti: Çiğdem Koncagül

TOKAT

AK Parti: Özlem Zengin

TRABZON

AK Parti: Bahar Ayvazoğlu

VAN

HDP: Bedia Özgökçe Ertan, Muazzez Orhan

YALOVA

AK Parti: Meliha Akyol

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.06.2018 16:02
Anahtar Kelimeler:
24 Haziran24 Haziran Seçim SonuçlarıKadın Milletvekilleri
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