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24 Haziran Seçim Günü Bunlar Yasak!

Türkiye sandık başına gidiyor. Bugün saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılmayacak, içkili yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerlerinin oy verme süresince kapalı olması, eğlence niteliğindeki lokantalarda sadece yemek verilebilmesi kararı var.

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24 Haziran Seçim Günü Bunlar Yasak!

Türkiye sandık başına gidiyor. Bugün saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılmayacak, içkili yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerlerinin oy verme süresince kapalı olması, eğlence niteliğindeki lokantalarda sadece yemek verilebilmesi kararı var.

24 Haziran 2018 Pazar 09:39
24 Haziran Seçim Günü Bunlar Yasak!

Türkiye sandık başına gidiyor. Bugün saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılmayacak, içkili yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerlerinin oy verme süresince kapalı olması, eğlence niteliğindeki lokantalarda sadece yemek verilebilmesi kararı var. Çay bahçeleri de seçim günü boyunca kapalı olacak.

Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme gününde saat 18.00'den sonra alkollü içki servisi yapılmayan düğünler yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumayla görevli olanların haricinde kimse silah taşıyamayacak.

Radyolar ve her türlü yayın organları tarafından saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ya da yorum yapılmayacak.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 09:43
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Seçim GünüSeçim YasaklarıSeçim Yasakları 24 Haziran
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