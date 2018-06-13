24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Anket Sonuçları Açıklandı! (Vera Araştırma)

Vera Araştırma şirketince paylaşılan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalacak. Vera Araşitırma şirketi tarafından açıklanan anket sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yüzde 48.4 ile ikinci tura kalıyor. İlk tur seçimlerine göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48,4 , Muharrem İnce yüzde 28.8, Selahattin Demirtaş yüzde 11.7, Akşener ise yüzde 10.3 oy alacak. Anket sonuçlarında yüzde 5,3 oranındaki kararsızların orantısal dağıtıldığı bildirilirken, İkinci tur seçimlerinde rakibin Muharrem İnce olması durumunda Erdoğan yüzde 51.9 oy, Akşener olması halindeyse yüzde 54.1 oy alıyor. Milletvekili seçimlerindeyse yine aynı firma tarafından açıklanan rakamlara göre dağılım şu şekilde :

Ak Parti: Yüzde43,6

CHP: Yüzde 27,4

MHP: Yüzde 7,3

HDP: Yüzde 12,3

İyi Parti: Yüzde 8,2

Bir çok anket şirketinin aksine İYİ Parti'nin yüzde 13-14 civarında değil yüzde 8.2 oy aldığı görüldüğü sonuçlar baz alındığında Cumhur ittifakı meclis çoğunluğunu da elde ediyor.