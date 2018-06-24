24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri (İzmir İlk Seçim Sonuçları)

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri (İzmir Seçim Sonuçları)

Türkiye Sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimleri için milyonlarca İzmir'li sandık başına gitti. Kesin olmayan ilk sonuçlar aşağıdaki gibi oldu:



VERİLER GELİYOR...

YSK tarafından sonuç duyurusunun 23.00 gibi yapılması bekleniyor.

Diğer illerin sonuçlarını takip etmek için TIKLAYIN.

SON SEÇİM SONUÇLARI (ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMUNDA OY DAĞILIMI)

İzmir'de anayasa referandumunda 2 milyon 832 bin seçmen sandığa gitmişti. Yüzde 89.1 oranında katılım görülen İzmir'de 2017 Anayasa referandumunda vatandaşların yüzde 68.8'i hayır, yüzde 32,2'si evet demişti.



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