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24 Haziran Bursa Seçim Sonuçları (Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri)

24 Haziran 2018 Bursa Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi oy sayım işlemleri devam ediyor. Ajanslara düşen kesin olmayan bilgilere göre oy dağılımı aşağıdaki gibi oldu. 

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24 Haziran Bursa Seçim Sonuçları (Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri)

24 Haziran 2018 Bursa Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi oy sayım işlemleri devam ediyor. Ajanslara düşen kesin olmayan bilgilere göre oy dağılımı aşağıdaki gibi oldu. 

24 Haziran 2018 Pazar 17:59
24 Haziran Bursa Seçim Sonuçları (Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri)

24 Haziran 2018 Bursa Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi oy sayım işlemleri devam ediyor. Ajanslara düşen kesin olmayan bilgilere göre oy dağılımı aşağıdaki gibi oldu.  

İLK GELEN SONUÇLAR!

Seçimle ilgili sonuç duyurusunun YSK tarafından saat 23.00'da yapılması bekleniyor. YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına dair dün yaptığı açıklamada, daha önceki seçimleri örnek göstererek sonuçların 23.00 ile 00.00 arasında açıklanabileceğini, 00.00'dan önce sonuçların açıklanması için çalışma yapılacağını bildirmişti.

AN İTİBARİYLE KESİN OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ


 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.06.2018 18:59
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24 Haziran Seçim Sonuçları24 Haziran
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