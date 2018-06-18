24 Haziran 2018 Seçim Anketleri: İşte 10 Anket Sonucu

Seçimlere doğru gidilirken son anket sonuçları da araştırılmaya başlandı.

Vatandaşlar, 24 Haziran günü gerçekleşecek olan seçim öncesi anket sonuçlarını araştırmaya başladı. Biz de son günlerde yapılan anketlerin sonuçlarını tek başlık altında takipçilerimiz için derledik.

24 Haziran günü Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına gidiyor. Ülkenin kaderini belirleyecek olan 24 Haziran seçimleri öncesi yapılan son anketlerin sonuçarı şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Meral Akşener Selahattin Demirtaş Temel Karamollaoğlu Doğu Perinçek Konsensus %47,9 %26,8 %14,8 %9,7 %0,7 %0,1 Gezici %46 %19 %25 %11 MAK Anket Şirketi %51 %23,9 %12,3 %9,6 %2,2 ORC %53,4 %23,8 %11,5 %10,9 %2,1 %0,5 Sonar %48,30 %31,40 %9,50 %8,20 %2,10 %0,50 Argetus %50,1 %25,2 %12,2 %11,1 Ada %50,1 %28,4 %10,3 %9,8 %1,4 MAK %51,5 %24,4 %12,5 %8,8 %2,2 Piar %39,7 %26 %21 %11,1 %1,8 %0,1 Mediar %47,96 %29,88 %9,15 %10,18 %2,06 %0,76

PARTİLERİN OY ORANLARI

Ak Parti CHP MHP HDP İyi Parti Saadet Partisi Konsensus %43,8 %27,4 %7,4 %9,7 %11,2 %0,3 Sonar %42,2 %28,2 %7,1 %10 %9,2 %1,2 Ada %40,7 %25,1 %7,9 %11,8 %11,4 %2,6 MAK %43,5 %24,2 %9,2 %9,2 %10,3 %2,1 Piar %34,8 %23,4 %7,3 %14,1 %17,2 %2,5 Mediar %41,51 %26,27 %5,81 %12,12 %10,73 %2,25

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