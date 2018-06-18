24 Haziran 2018 Seçim Anketleri: İşte 10 Anket Sonucu

Seçimlere doğru gidilirken son anket sonuçları da araştırılmaya başlandı.
Vatandaşlar, 24 Haziran günü gerçekleşecek olan seçim öncesi anket sonuçlarını araştırmaya başladı. Biz de son günlerde yapılan anketlerin sonuçlarını tek başlık altında takipçilerimiz için derledik.
24 Haziran günü Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına gidiyor. Ülkenin kaderini belirleyecek olan 24 Haziran seçimleri öncesi yapılan son anketlerin sonuçarı şu şekilde;
|Recep Tayyip Erdoğan
|Muharrem İnce
|Meral Akşener
|Selahattin Demirtaş
|Temel Karamollaoğlu
|Doğu Perinçek
|Konsensus
|%47,9
|%26,8
|%14,8
|%9,7
|%0,7
|%0,1
|Gezici
|%46
|%19
|%25
|%11
|MAK Anket Şirketi
|%51
|%23,9
|%12,3
|%9,6
|%2,2
|ORC
|%53,4
|%23,8
|%11,5
|%10,9
|%2,1
|%0,5
|Sonar
|%48,30
|%31,40
|%9,50
|%8,20
|%2,10
|%0,50
|Argetus
|%50,1
|%25,2
|%12,2
|%11,1
|Ada
|%50,1
|%28,4
|%10,3
|%9,8
|%1,4
|MAK
|%51,5
|%24,4
|%12,5
|%8,8
|%2,2
|Piar
|%39,7
|%26
|%21
|%11,1
|%1,8
|%0,1
|Mediar
|%47,96
|%29,88
|%9,15
|%10,18
|%2,06
|%0,76
PARTİLERİN OY ORANLARI
|Ak Parti
|CHP
|MHP
|HDP
|İyi Parti
|Saadet Partisi
|Konsensus
|%43,8
|%27,4
|%7,4
|%9,7
|%11,2
|%0,3
|Sonar
|%42,2
|%28,2
|%7,1
|%10
|%9,2
|%1,2
|Ada
|%40,7
|%25,1
|%7,9
|%11,8
|%11,4
|%2,6
|MAK
|%43,5
|%24,2
|%9,2
|%9,2
|%10,3
|%2,1
|Piar
|%34,8
|%23,4
|%7,3
|%14,1
|%17,2
|%2,5
|Mediar
|%41,51
|%26,27
|%5,81
|%12,12
|%10,73
|%2,25
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Hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Yandaş şirketlerin sonuçlarını gösterip manipülasyon yapma burda. Tayyip işi bitti artık bu ülkede. İNCEden İNCEden geliyoruz ;)
#DEVAM O HALDE
Reis ile devam inşAllah ☺️
#DEVAM
#tamam #hadiYOL
Devam inşAllah
Güçlü bir Türkiye için Reis'in arkasındayız.Rabbim başımizdan eksik etmesin geçmişi ne çabuk unuttuk? Minimum %55 le başkan yapmamız gerekiyor tabiki bazı hataları olcaktir fakat sağ kesimin kesinlikle reisimizin arkasında durması kanaatindeyim. Hiçbir zaman iki tarafı asla memnun edemezsiniz.muhalefet çiftçiyi gaza getirerek birşeyler yapmaya calısıyor fakat ben bir ciftci olarak rabbim önümüzden eksik etmesin diyorum. Bir daha asla böyle bir lider gelmez. Bundan sonraki geleceklerin 20 yaşinda basıni ezeceklerdir ve yok edeceklerdir . Ha kalbimiz rahat ve eminizki 2019 dan itibaren müslümanların yükselişinin isaretleri var(gaybı yanlız Allah bilir tahmini işeretlerden çikarılan yorumdur.) 65 yıl içerisindede rabbim izin verirse zirvede olucak o yüzden ne yapsalar boş göklerden inen bir karar vardır...
Tmm demedikten sonra reis biz eyvallaah devam deriz...