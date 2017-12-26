24 Aralık Adli Hakim ve Savcı Sınav Kitapçığı ÖSYM Tarafından Erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada adli yargı hakim ve savcı alımı sınav soru ve cevaplarının erişime açıldığı belirtildi.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Aralık 2017 tarihinde uygulanan 2017-Adli Yargı-2 Sınavının Temel Soru Kitapçığı adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 26 Aralık 2017 tarihinde saat 15:45’den itibaren erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecektir.

2017-Adli Yargı-2 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara;şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular, ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2017-Adli Yargı-2 Sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlerde bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara saygıyla duyurulur."

Sınav soru ve cevapları için

2017-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı-2 Temel Soru Kitapçığı (% 10)

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