23 Aralık 2017 Ehliyet Sınavı Sonuçları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavına ait sonuçlar açıklandı. 23 Aralık Ehliyet Sınavı sonuçları MEB tarafından açıklandı.

Sürücü adaylarının 2 haftadır merakla beklediği sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr adresinden bugün yapılan duyuruda, adayların www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/diger/Ss/2018/mtsk_aralik_2017/Ss_Frm.asp adresine giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaraları ve sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan güvenlik kodunu girdikten sonra sonuçlara erişim sağlayabileceği belirtildi.

Ehliyet sınavında 3 kere art arda başarısız olan sürücü adayları kursa tekrar başlamak zorunda. 23/12/2017 Tarihli Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavını başarıyla geçen adaylarsa direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklar. Direksiyon sınavlarıyla ilgili tüm detaylar sürücü kursları tarafından daha sonra paylaşılacak.

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