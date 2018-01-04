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23 Aralık 2017 Ehliyet Sınavı Sonuçları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavına ait sonuçlar açıklandı. 23 Aralık Ehliyet Sınavı sonuçları MEB tarafından açıklandı. 

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23 Aralık 2017 Ehliyet Sınavı Sonuçları Açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavına ait sonuçlar açıklandı. 23 Aralık Ehliyet Sınavı sonuçları MEB tarafından açıklandı. 

04 Ocak 2018 Perşembe 19:16
23 Aralık 2017 Ehliyet Sınavı Sonuçları Açıklandı!

23 Aralık 2017 Ehliyet Sınavı Sonuçları Açıklandı! 

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavına ait sonuçlar açıklandı. 23 Aralık Ehliyet Sınavı sonuçları MEB tarafından açıklandı. 

Sürücü adaylarının 2 haftadır merakla beklediği sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr adresinden bugün yapılan duyuruda, adayların www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/diger/Ss/2018/mtsk_aralik_2017/Ss_Frm.asp adresine giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numaraları ve sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan güvenlik kodunu girdikten sonra sonuçlara erişim sağlayabileceği belirtildi. 

Ehliyet sınavında 3 kere art arda başarısız olan sürücü adayları kursa tekrar başlamak zorunda.  23/12/2017 Tarihli Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavını başarıyla geçen adaylarsa direksiyon sınavına girmeye hak kazanacaklar. Direksiyon sınavlarıyla ilgili tüm detaylar sürücü kursları tarafından daha sonra paylaşılacak. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.01.2018 19:18
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