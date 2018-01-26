21. Dönem POMEM Mülakatına Girecek Adaylara Önemli Uyarı (Mülakat Soruları)

21. Dönem POMEM 13 bin polis alımı sözlü mülakat yer ve tarihleri belli oldu. Peki sözlü sınavda neler sorulacak?

Sözlü mülakat yer ve tarihlerinin belli olmasının ardından sınava girecek adaylar, önceki mülakatlarda çıkan soruları araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak önceki POMEM sözlü mülakatlarında çıkan soruları adaylar için derledik.

Öncelikle adayların mülakata takım elbise ile gitmesi ve saç sakal tıraşlı olması gerekmektedir. Genel görünüm düzgün olmalı. Mülakatta sadece sorulan sorulara cevap verilmesi, gereksiz söylemlerden kaçınılmalıdır?

İşte 20. dönem POMEM 10 bin polis memuru alımında adaylara sözlü mülakatlarda yönlendirilen sorulardan bazıları:

# Hukuk sisteminin başı kimdir?

# Ailenin önemi nedir?

# Bayrağında hilal resmi olan 5 ülke hangisidir?

# İsrail bize dost mu yoksa düşman mı?

# İsrailin resmi dini nedir?

# Yavru vatan nedir?

# Toprak çeşitlerini sayınız

# Türklerin islamiyeti kabul etmesinde eski inanışların nasıl bir etkisi oldu?

# Hukuk üstün olmayan bir ülkede hangi problemler yaşanır?

# Üniter devletin tanımı nedir?

# Türkçenin resmi dil olduğu 4 ülke hangisidir?

# Neden polis olmak istiyorsunuz? Sebeplerini sayın.

# 15 temmuz hakkında ne düşünüyorsunuz?

# Sosyolojiye dayanarak cemiyetin anlamını açıklayın.

# İç turizmi canlandırmak için hangi yöntemlere başvururlabilir?

# İş hayatında koordinasyon ne anlama gelmektedir?

# Hukuki olay nedir? Örnek veriniz.

# Anayasa mahkemesinin görev ve sorumulukları nelerdir?

# Toplumsal sermaye ne anlama gelir?

# Akdeniz ikliminin genel özellikleri nelerdir?

# Demokrasi nedir? Açıklayın.

# Güçler ayrılığı nedir? Örnekler verin.

# Türkiye’nin coğrafi konumunun tarım ve hayvancılığa etkisi.

# Ohal ve sıkıyönetim arasındaki farklar nelerdir?

# Organize suç nedir?

# Akil insan nedir?

# Terör örgütlerinin amaçları nelerdir?

# Kan bağışının önemi nedir?

# Batı dünyasında yabancı düşmanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

# Gelir dağılımındaki düzensizlik nedir?

# Feodalite nedir? Ne anlama gelir?

# Bilgi edinme hakkı ne anlama gelir?

# Toplumsal sınıflandırma nedir? Örnek veriniz.

# Popüler kültür nedir? Türleri nelerdir?

# Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünü açıklayın.

# Türkiye’nin 2023 hedefleri.

# Uyuşmazlık mahkemesi nedir?

# Nükleer enerji hakkında düşünceleriniz?

# İş güvenliği nedir? Açıklayın.

# Türkiye de en uzun gündüz ve gecesi ne zaman?

# Modernizm nedir?

# Deyim ve atasözü arasındaki fark nedir? Örnekler verin.

# Nasıl bağkurlu olunur? Açıklayın.

# Üniversitede hangi yurtlarda kaldın?

# Anne babanın mesleği nedir?

# 17-25 Aralık süreci hakkında ne biliyorsun? Düşüncelerin neler?

# MİT tırları hakkında ne biliyorsun? Ne düşünüyorsun.

Mülakata giren adaylar da kendilerine sorulan veya çıkması olası soruları aşağıdaki yorum kısmından yazarak diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirler.

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