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21 Askerimiz Zehirlendi!

Manisa Birinci Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası’nda, akşam yemeği sonrası rahatsızlanan, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetlerde bulunan 21 askerimiz Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 'Hafif Besin zehirlenmesi' teşhisi konulan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

21 Askerimiz Zehirlendi!

Manisa Birinci Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası’nda, akşam yemeği sonrası rahatsızlanan, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetlerde bulunan 21 askerimiz Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 'Hafif Besin zehirlenmesi' teşhisi konulan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:49
21 Askerimiz Zehirlendi!

Manisa Birinci Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası’nda, akşam yemeği sonrası rahatsızlanan, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetlerde bulunan 21 askerimiz Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 'Hafif Besin zehirlenmesi' teşhisi konulan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kışladaki beş bin askere akşam yemeğinde kıymalı patates, çorba, bulgur pilavı ve puding verildiği bilgisi paylaşıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, hiçbir askerin durumunun ciddi olmadığını ifade ederek,  "Hastanedeki ve askeriyedeki arkadaşlarla görüştük. Herhangi bir askerimizde hayati tehlike yok. Askeriyede beş bin kişi yemek yemiş ancak 21'i mide ağrısı şikayetiyle askeriye revirine başvurmuş. Daha sonra hastaneye getirildiler. Şu an tedavi altındalar. Herhangi sıkıntılı bir durum şu an için yok" ifadelerini kullandı.

Manisa'da daha önce de kışlada yemek yiyen askerler rahatsızlanarak hastanelik olmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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askerimiz zehirlendi
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Muhammet Güler 16 dakika önce

ALLAH SIFA VERSIN. IYI BIR DURUM DEGIL. BIRGUN DAHA TEHLIKELISI OLABILIR.

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