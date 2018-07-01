Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

"2019 Yılını Fuat Sezgin Yılı İlan Ediyoruz" (Fuat Sezgin Kimdir?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son dakika açıklamasında 2019 yılının Fuat Sezgin yılı ilan ettiklerini söyledi. Peki Fuat Sezgin kimdir?

banner396

"2019 Yılını Fuat Sezgin Yılı İlan Ediyoruz" (Fuat Sezgin Kimdir?

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son dakika açıklamasında 2019 yılının Fuat Sezgin yılı ilan ettiklerini söyledi. Peki Fuat Sezgin kimdir?

01 Temmuz 2018 Pazar 14:14
"2019 Yılını Fuat Sezgin Yılı İlan Ediyoruz" (Fuat Sezgin Kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in cenazesinde önemli açıklamalarda bulundu.

"Fuat Sezgin Hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm." diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var, gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleriyle birlikte olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde yerini almış vaziyette. 2019 yılını inşallah, 'Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı' olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik."

"Yurt dışındaki eserlerinin getirilmesi için çalışıyoruz"

Fuat Sezgin'in yurt dışındaki eserlerinin de getirilmesi noktasındaki çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, "Buradaki vakıf yönetimi bu konuyu sıkı bir takipte. Onların gelişiyle birlikte gerek buradaki müze gerek kütüphane çok daha güçlü bir hale gelecek." dedi.

FUAT SEZGİN KİMDİR?

1943-51 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde, "İslami Bilimler ve Oryantalizm" alanında otorite sayılan Alman oryantalist Hellmut Ritter'in yanında öğrenim gördü.

Fuat Sezgin, 1960 cuntacılarınca, "Zararlı Profesör" safsatasıyla üniversiteden atıldı.

1961 senesinde, 36 yaşındayken Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı.

1966 senesinde profesör oldu. Bilimsel çalışmalarının ağırlık noktası, "Arap-İslam Kültürü" nün, "tabii bilimler tarihi alanı"dır.

1978 senesinde "Kral Faysal" ödülünü kazandı. Bu vesileyle Arap dünyasının devlet adamlarıyla tanıştı ve aklından geçen büyük projeyi onlara aktarma imkanı buldu. Düşüncelerinin destek görmesiyle, Fuat Sezgin, 1982 senesinde, J.W.Goethe Üniversitesi'ne bağlı Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü'nü ve 1983'de de buranın müzesini kurdu. Bu Enstitü'nün, halen direktörlüğünü yürütmektedir.

Enstitü'ye bağlı olarak kurduğu müzede, Müslüman bilginler tarafından yapılmış aletlerin ve bilimsel araç ve gereçlerin, yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı örneklerini sergilemektedir.

İstanbul Gülhane Parkı içindeki Has Ahırlar Binası'nda, Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi"yle, Türk insanı onu çok daha yakından tanıma fırsatı buldu. Müslüman bilim adamlarının buluşları, şuan Gülhane Parkı'ndaki "İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi"nde sergilenmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Fuat Sezgin KimdirSon DakikaFuat Sezgin YılıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
okuyucu 44 dakika önce

Allah rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
YSK Memur Alım Mülakat Duyurusu Geldi
YSK Memur Alım Mülakat Duyurusu Geldi
YÖK'ten BESYO Mezunları İçin Kritik Karar ! Artık O İlanlara Başvurabilecekler
YÖK'ten BESYO Mezunları İçin Kritik Karar ! Artık O İlanlara Başvurabilecekler
Sürücü Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de
Sürücü Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim