2019 Resmi tatiller, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı tatili tarihi ve günleri belli oldu

2018 yılına veda etmeye hazırlandığımız şu günlerde 2019 yılındaki resmi tatil günleri de netleşti. Özellikle çalışanları yakından ilgilendiren tatil günleri belli oldu. 2019 yılı için plan yapanlar tatil günlerinin hangileri olduğu, 2019 yılında kaç gün tatil yapılacağını araştırıyor. Özellikle çalışan vatandaşlar 2019 yılı için planlar yapmaya başladı ve izin günlerini ayarlamaya çalışıyor. İşte 2019 tatil takviminin ayrıntıları...

Resmi tatil günleri 2019 yılında hangi günlerolacak? Resmi tatil günleri ile tatil yapma imkanı bulan çalışanlar özellikle bayram tatillerinde uzun süreli tatil yapma fırsatı yakalıyor.

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala resmi tatil takvimi merak ediliyor. Peki 2019 resmi tatil günleri hangileri? 2019 yılında kaç gün tatil yapılacak? İşte 2019 resmi tatiller takvimi...

2019 RESMİ TATİLLER

-1 Ocak 2019 Yılbaşı tatili Salı günü (hafta sonu tatili ile birleştirenler 4 gün tatil yapacak)

-23 Nisan 2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Salı'ya denk geliyor (hafta sonu tatili ile birleştirenler 4 gün tatil yapacak)

-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çarşamba gününe denk geliyor.

-Ramazan Bayramı tatili 4 Haziran Salı günü başlayacak ve hafta içine denk geldiği için resmi tatilin 10 güne çıkarılması umut ediliyor.

-15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazartesi gününe denk geliyor (hafta sonu tatili ile birleştirenler 3 gün tatil yapacak)

-Kurban Bayramı tatili 11 Ağustos Pazar günü başlayacak (yıllık izinleriyle birleştirenler hafta içini bağlayabilecek)

-30 Ağustos Zafer Bayramı Cuma gününe denk geliyor. (Hafta sonu tatili ile 3 gün tatil yapılacak)

-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı günü kutlanacak. (Tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.)

2019 yılı içerisindeki tatil günleri genellikle hafta içi günlere denk geldiği için çalışanlar tatil günlerini hafta sonu tatilleri ile birleştirerek daha fazla tatil yapma şansına sahip olacaklar.

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