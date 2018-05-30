2018/4 ile Atanan Ancak Zimmete Düşmeyenler 2018/5 ile Tercih Yapabilecek mı?

Sağlık Bakanlığı KPSS 2018/5 başvuruları için geri sayım sona eriyor.

Merkezi yerleştirme ile 18 bin sağlık personeli alımı için geri sayımda son günlere girilirken atama bekleyen sağlıkçılar, KPSS 2018/4 ile yerleşen adayların keyfi tercih yapma isteğine tepki gösteriyor.

Sosyal medya üzerinde bazı adaylar, 2018/4 ile yerleştirmesinin yapıldığını, ancak 2018/5 ile de tercih vereceklerini yazdı. Buna tepki gösteren atanamayan sağlıkçılar, yerleşen adayların Haziran atamalarında tercih yapmasının önüne geçilmesini istiyor.

KPSSCAFE'ye gelen mektupta atama bekleyen sağlıkçılar konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığının KPSS ile yapmış olduğu 2018/4 alımlarında tercih verip yerleşenler keyfi sebeplerden dolayı yerleştikleri kadrolara gitmeyip önümüzdeki günlerde başlayacak 2018/5 alımlarında tekrar tercih verip tekrar yerleşmeyi düşünmektedir. Bu konuyla alakalı yapmış olduğumuz uğraşlar sonucunda bize cevaben gelen BİMER metninde ''Bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (ataması yapılsın yada yapılmasın), daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.'' denilmektedir. Buna rağmen 2018/4 ile atanmış olanlar 2018/5 alımlarında da tercih vermekte ısrarcılardır. Böyle bir durumda bu kişilere yaptırım uygulanacağı kanunlarda açıkça belirtilmektedir. Asıl önemli olan ise bu durumun sonucunda gitmedikleri kadrolar boş kalacak ve personel açığı devam edecektir. 2018/5 alımlar atama bekleyenlerin atanmasına değil; atanmış olanların bir nevi göreve başlamadan tayin olmasına sebep olacaktır. Belirlenecek kadrolara girmeyi bekleyen binlerce atanamayan sağlıkçı yine yerleşememiş olacaktır. Bu olası mağduriyete Sağlık Bakanlığı göz yummamalı, tercihlere koyacağı bir madde ile tedbir almalıdır. Atanamayan 400 bin sağlıkçı olarak sizlerden ricamız bu önemli konuyu sayfanıza haber olarak taşımanız ve 2018/5 alımının kılavuzuna yetişmesine ön ayak olmanızdır. Etkili bir iletişim kanalı olmanızdan dolayı sizlere güveniyoruz ve haberlerinizi merakla takip ediyoruz. "

BİMERE YAZILAN YAZI

Bu sorun ile ilgili BİMER'e yazılan yazı ve gelen cevap şu şekilde;

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz.

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA