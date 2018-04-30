2018 YDS İlkbahar Dönemi Adayların Soru Kitapçıkları ve Cevapları Erişime Açıldı

1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen abancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2018-YDS İlkbahar Dönemi) ait soru kitapçıkları, sorular ve aday cevapları erişime açıldı.

2018-YDS İlkbahar Dönemi Cevap Kağıtları, Soruları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

1 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2018-YDS İlkbahar Dönemi) giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceliyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 30 Nisan 2018 tarihinde saat 15.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.