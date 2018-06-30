2018 TYT Türkçe Testi'ndeki Uzun Sorular Adayları Zorladı

Üniversiteye geçişte yeni sistemin ilk sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi bu sabah yoğun bir katılımla ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar Matematik sorularının zorluğunun yanı sıra Türkçe testindeki parağraf sorularının uzunluğundan yakınıyor. Sınav süresiyle ilgili daha önceki ÖSYM sınavlarında olduğu gibi eleştirilerde bulunan adaylar, Türkçe testindeki sınav sorularının uzunluğu sebebiyle matematik testinde sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor.

Sınav'da Türkçe Testi'nde adaylara 40 soru soruldu. Sosyal Bilimler testinde 5 tarih, 5 coğrafya, 5 felsefe , 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu soruldu. Temel Matematikte adaylar 40, Fen Bilimleri Testi'nde Fizik ve Kimya'dan 7'şer soru, Biyoloji'den 6 soru için ter döktü. Sınav yorumlarına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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