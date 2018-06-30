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2018 TYT Türkçe Testi'ndeki Uzun Sorular Adayları Zorladı

Üniversiteye geçişte yeni sistemin ilk sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi bu sabah yoğun bir katılımla ÖSYM tarafından gerçekleştirildi.2018 TYT Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri Testi yorumları, soruları, cevapları.Üniversite Sınav Yorumları (Sınav zormuydu, sınav nasıl geçti, ÖSYM Sınav yorumları, ösym sınav cevapları, TYT sınav soruları, YKS sınav soruları)

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2018 TYT Türkçe Testi'ndeki Uzun Sorular Adayları Zorladı

Üniversiteye geçişte yeni sistemin ilk sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi bu sabah yoğun bir katılımla ÖSYM tarafından gerçekleştirildi.2018 TYT Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri Testi yorumları, soruları, cevapları.Üniversite Sınav Yorumları (Sınav zormuydu, sınav nasıl geçti, ÖSYM Sınav yorumları, ösym sınav cevapları, TYT sınav soruları, YKS sınav soruları)

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:45
2018 TYT Türkçe Testi'ndeki Uzun Sorular Adayları Zorladı

Üniversiteye geçişte yeni sistemin ilk sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi bu sabah yoğun bir katılımla ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar Matematik sorularının zorluğunun yanı sıra Türkçe testindeki parağraf sorularının uzunluğundan yakınıyor. Sınav süresiyle ilgili daha önceki ÖSYM sınavlarında olduğu gibi eleştirilerde bulunan adaylar, Türkçe testindeki sınav sorularının uzunluğu sebebiyle matematik testinde sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor.

Sınav'da Türkçe Testi'nde adaylara 40 soru soruldu. Sosyal Bilimler testinde 5 tarih, 5 coğrafya, 5 felsefe , 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu soruldu. Temel Matematikte adaylar 40, Fen Bilimleri Testi'nde Fizik ve Kimya'dan 7'şer soru, Biyoloji'den 6 soru için ter döktü. Sınav yorumlarına göz atmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Sınavla ilgili aklınızda kalan soruları, sınava dair yorumlarınızı sayfanın altındaki yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 30.06.2018 12:54
Anahtar Kelimeler:
2018 Tyt Türkçe TestiTürkçe
Yorumlar
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Ahmet tikici 4 saat önce

Aynen uzun paragraflar adayların performanslarını da düşürüyor vakit çalma konusunda ve dikkat dağılmasına kadar dahi gidiyor
Sınavlar da paragraf olur fakat bu kadarına pes yani

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Erdem 4 saat önce

Sorular genelde mantığa dayalı sorulmuş.Bilimsel olarak öğrencilerin kafasını karıştırmaya yönelik bir sınavdı.Şunu belirtmek gerekir ki:İlk defa matemetiğin bu kadar işlem gerektirmediği bir sınavdı

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Onur 4 saat önce

Böyle eğitim sistemin böyle sınava bakış açısının böyle Sinav kurumunun ben...

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Eğitin sistemi=Ezberci=At yarışı 3 saat önce

Liseye üniversiteye giriş sınavları ve KPSS tamamen içi boşaltılmış eğitim sisteminin oyuncakları. İstersen eğitime milyar dolarlar ayır boştur. İçi boşaltıktan sonra, ezberci at yarışı gibi sınavlarla insanların yarıştırırıdığı eğitim sisteminden kimseye fayda olmaz. Zaten okumakta boşuna. Lise KPSS'den girip atanmak daha mantıklı. Çünkü üniversite okuyunca insanın önü daha çok kapatılıyor.

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Emre 3 saat önce

Yalan sosyalbilgiler 25 soru yalan vAllaha kazık girdi millete

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Betül 3 saat önce

Biz Türkiye olarak eğitim sıralamasında kendi dilini anlamada neden bu kadar geri olduğumuzu ne zaman anlayacaksınız daha ne kadar insanın hayalinde olan mesleği elinden alacaksınız diğer ülkeler eğitimi kolaylaştırır biz geriliyoruz bunun sebebini artık bi düşünen olsun ya

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Sümeyye 2 saat önce

Bn anlamıyorum bu kadar uzun paragraf aramak için çok çabaladılarmı ya yazık günah bir dönemin emeği koca bir hiç okadar uzun paragraflardan sayısala vakit ayıramadık ne diyeyim ki artık..

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Aziz 1 saat önce

Sonra derlerki bizim milletimiz neden yurtdışında okuyup orda meslek edinip çalışırlar sistem böyle oldukça daha çok göç vericez avrupaya ABD ye

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