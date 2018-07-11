14 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen mülakatının sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılı itibariyle 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atamanın sonucu için heyecan doruklarda. Birçok öğretmen adayı heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Peki 14 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen mülakatının sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü sınava girmeye hak kazanan ve bunu başarılı bir şekilde gerçekleştiren adaylar MEB'den gelecek açıklamaya kilitlendi. Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları için hazırladığımız haberde 2018 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Bu yıl 60 bin öğretmen adayının girdiği sözlü sınavlar geçtiğimiz Mayıs ayında sona ermişti. Gerçekleştirilen sınavların hemen ardından mülakat sonuçlarının açıklanacağo tarih büyük merak konusu oldu.. Fakat MEB tarafından düzenlenen sözleşmeli öğretmen mülakatın sonucu ise henüz açıklanmadı. Öngörülere göre sonuçların Temmuz ayının ilk haftasına kadar açıklanacağı söyleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar gelmesi halinde haberimizde yer alacaktır.

Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

20 bin sözleşmeli öğretmen mülakata sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı - MEB İnsan Kaynakları Müdürlüğü sayfasının açılmasıyla birlikte öğrenilmiş olacak.