2018 Resimli ve SMS Cuma Mesajları

İslam Alemi tarafından mübarek olarak kabul edilen Cuma gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar, en güzel cuma günü mesajlarını araştırmaya başladı.

Sevdiklerinin ve yakınlarının Cuma gününü kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden resimli ve SMS cuma mesajlarını aramaya başladı. Biz de Cma günü mesajlarını haberimizde derledik.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün dua ve isteklerinizin kabul olması dileğiyle. Hayırlı ve nurlu cumalar

Rabbim bu güzel ve mübarek günde, tüm islam alemini dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın. Hayırlı cumalar.

Allahım; ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha hayırlı eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Af dilemekten çekinmeyin, hiç bir günah Allah'ın rahmetinden daha büyük değildir. Hayırlı ve nurlu cumalar

Ey ezeli ve ebedi olan yüce Allah'ım Beni ve nefsimi fani dünyanın fani lezzetlerine mağlup etme... Hayırlı nurlu cumalar.

Dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre, öyle bir şekilde yaşa ki, dünya seni ahirete götürsün. Hayırlı Cumalar.

Her 'Cuma' bir huzur, her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim, dualarınız kabul ve makbul olsun. Hayırlı ve nurlu cumalar.

Evinizden bereket, dilinizden dua, kalbinizden Rahman ve Resul aşkı eksik olmasın. Hayırlı Cumalar..

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