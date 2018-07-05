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2018 Resimli ve SMS Cuma Mesajları

En güzel ve anlamlı Cuma günü mesajları haberimizde. Mübarek Cuma gününde sevdiklerinize ve yakınlarınıza en güzel mesajları yollamak için haberimize göz atabilirsiniz.

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2018 Resimli ve SMS Cuma Mesajları

En güzel ve anlamlı Cuma günü mesajları haberimizde. Mübarek Cuma gününde sevdiklerinize ve yakınlarınıza en güzel mesajları yollamak için haberimize göz atabilirsiniz.

05 Temmuz 2018 Perşembe 23:24
2018 Resimli ve SMS Cuma Mesajları

İslam Alemi tarafından mübarek olarak kabul edilen Cuma gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar, en güzel cuma günü mesajlarını araştırmaya başladı.

Sevdiklerinin ve yakınlarının Cuma gününü kutlamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden resimli ve SMS cuma mesajlarını aramaya başladı. Biz de Cma günü mesajlarını haberimizde derledik.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün dua ve isteklerinizin kabul olması dileğiyle. Hayırlı ve nurlu cumalar

Rabbim bu güzel ve mübarek günde, tüm islam alemini dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın. Hayırlı cumalar. 

Allahım; ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından daha  hayırlı eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Af dilemekten çekinmeyin, hiç bir günah Allah'ın rahmetinden daha büyük değildir. Hayırlı ve nurlu cumalar

Ey ezeli ve ebedi olan yüce Allah'ım Beni ve nefsimi fani dünyanın fani lezzetlerine mağlup etme... Hayırlı nurlu cumalar.

Dünyayı ahirete götüremeyeceğine göre, öyle bir şekilde yaşa ki, dünya seni ahirete götürsün. Hayırlı Cumalar.

Her 'Cuma' bir huzur, her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim, dualarınız kabul ve makbul  olsun. Hayırlı ve nurlu cumalar. 

Evinizden bereket, dilinizden dua, kalbinizden Rahman ve Resul aşkı eksik olmasın. Hayırlı Cumalar.. 

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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