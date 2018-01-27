2018 PMYO Lise Mezunu Kaç Polis Alımı Olacak? İşte Başvuru Şartları

Polis olmak isteyen binlerce adayın büyük bir merak ve heyecanla beklediği PMYO polis alımı için geri sayım devam ediyor.

Türkiye genelinde yüz binlerce lise mezunu adayın büyük bir merak ve heyecanla beklediği PMYO polis alımı bu yıl da yapılacak. Üniversitelere girişte uygulanan sınav sisteminin geğişmesi ile birlikte adayların akıllarındaki en büyük soru PMYO'lara kaç polis alımı yapılacağı, alımların ne zaman olacağı yönünde. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu konuda adayların akıllarındaki soruların cevaplarını araştırdık.

PMYO Giriş Sınavı Başvuru Şartları

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

# Lise ve dengi okul mezunu olmak.(öğrenimi devam eden adaylar için lise son sınıfta bulunanlar)

# ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

# Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocukları için, ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında; Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görmesi ile belirlenen puan türünden ya da türlerinden yüksekokullara girmek için yeterli asgari ham taban puanı almış olmak

# 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak.

# Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. ( Alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır ve beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)

# Adli sicil kaydı olmaması,

# Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

# Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

# Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

# Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

# Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

PMYO Duyurusu Ne Zaman Gelecek?

2018 yılı PMYO duyurusunun YKS'nin yapılmasından sonra gelmesi bekleniyor. YKS'de belirtilecek baraj puanları aşacak adayların başvuruları kabul edilecek. YKS Temel Yeterlilik Testi 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sonuçların açıklanması ile PMYO duyurussunun da gelmesi bekleniyor.

Kaç Kişi Alınacak?

2018 PMYO ile en az 2500 polis alımı yapılması bekleniyor. Bunun 250'sinin bayan adaylar arasından yapılması öngörülüyor.

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