2018 PMYO Eğitimleri Ne Zaman Başlayacak? TYT Baraj Puanı Kaç Olacak?

2018 yılı PMYO polis alımı için geri sayım devam ediyor.

Polis Meslek Yüksek Okullarına 2018 yılında 2500 polis memuru alımı yapılacak. 2 Yıl eğitildikten sonra polis memuru olarak Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde çalıştırmak üzere yapılacak polis alımında duyuru bekleniyor. PMYO başvuru kılavuzu beklenirken adaylar, kılavuzun ne zaman yayımlanacağını, başvuruların ne zaman alınacağını, mülakatların ne zaman yapılacağını ve eğitimlerin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe olarak bu konuda haberimizi kaleme alıp adayların kafalarındaki soruları cevaplamaya çalıştık.

GEÇTİĞİMİZ YIL EĞİTİMLER EYLÜL'DE BAŞLAMIŞTI-PEKİ BU YIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl da PMYO'lara 2500 polis alımı olmuştu. Önceki sınav sistemi olan YGS'den alınan puan ile yapılan alımlarda adaylar 9 Eylül tarihinden itibaren eğitimlere başlamıştı. Ancak bu yıl üniversitelere giriş sınav sistemi değişti. Sınav sisteminin değişmesi ile PMYO'lara TYT puanı ile polis alımı yapılacağına yer verildi. Geçtiğimiz yıllarda YGS yılın ilk aylarında yapılıyor, bunda alınan puan ile mülakatlara adaylar çağrılıyordu. Ancak bu yıl sınav sistemi değişti ve TYT 30 Haziran'da yapıldı. Bu sınavın sonucu 31 Temmuz'da açıklanacak. PMYO başvurularının da bu tarihten sonra yapılması bekleniyor.

Sürecin hızlı sürdürülmesi ile PMYO 2018 eğitimleri yine Eylül'de başlayacak.

BARAJ PUANI BELİRLENDİ Mİ?

Adayların PMYO'ya başvuru yapması için TYT'den belirlenen baraj puanı aşması gerekiyor. Ancak baraj puanı hala belirlenmedi. PMYO kılavuzunda baraj puanı açıklanacak. Kılavuzun da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Peki sizce baraj puanı kaç olmalı? Taleplerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilirsiniz.

İLAN YAYIMLANDIĞI ANDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA