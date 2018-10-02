2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan belli oldu

İsveç Kraliyet Akademisi, Nobel Fizik Ödülü'nün sahiplerini bugün açıkladı.
Bu yılki ödül, bilim insanları Arthur Ashkin, Gerard Mourou ve Donna Strickland'a verildi.
Üç bilim insanı, lazer fizikteki çığır açan buluşları nedeniyle ödüle layık görüldü.
Arthur Ashkin Kimdir?
- Doğum tarihi: 2 Eylül 1922 (96 yıl yaşında), Brooklyn, New York, ABD
- Eğitim: Cornell Üniversitesi
- Alan: Fizik
- Kitaplar: Optical Trapping and Manipulation of Neutral Particles Using Lasers
- Ödüller: Frederic Ives Medal, Nobel Fizik Ödülü, Harvey Prize in Science and Technology
Gerard Mourou Kimdir?
- Doğum tarihi: 22 Haziran 1944 (74 yıl yaşında), Fransa
- Kitaplar: Picosecond Optoelectronics: August 24-26, 1983, San Diego, California,
- Ödüller: Nobel Fizik Ödülü
Son Güncelleme: 02.10.2018 18:56