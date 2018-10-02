Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 Nobel Fizik Ödülü'nü Kazanan Belli Oldu

Nobel Fizik Ödülü, 'lazer fiziği alanında yaptıkları çığır açan icatlarından' dolayı Arthur Ashkin, Gerard Mourou ile Donna Strickland'e verildi.

banner396

2018 Nobel Fizik Ödülü'nü Kazanan Belli Oldu

Nobel Fizik Ödülü, 'lazer fiziği alanında yaptıkları çığır açan icatlarından' dolayı Arthur Ashkin, Gerard Mourou ile Donna Strickland'e verildi.

02 Ekim 2018 Salı 14:01
2018 Nobel Fizik Ödülü'nü Kazanan Belli Oldu

İsveç Kraliyet Akademisi, Nobel Fizik Ödülü'nün sahiplerini bugün açıkladı.

Bu yılki ödül, bilim insanları Arthur Ashkin, Gerard Mourou ve Donna Strickland'a verildi.

Üç bilim insanı, lazer fizikteki çığır açan buluşları nedeniyle ödüle layık görüldü.

2018 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan belli oldu

Arthur Ashkin Kimdir?

  • Doğum tarihi: 2 Eylül 1922 (96 yıl yaşında), Brooklyn, New York, ABD
  • Eğitim: Cornell Üniversitesi
  • Alan: Fizik
  • Kitaplar: Optical Trapping and Manipulation of Neutral Particles Using Lasers
  • Ödüller: Frederic Ives Medal, Nobel Fizik Ödülü, Harvey Prize in Science and Technology

Gerard Mourou Kimdir?

  • Doğum tarihi: 22 Haziran 1944 (74 yıl yaşında), Fransa
  • Kitaplar: Picosecond Optoelectronics: August 24-26, 1983, San Diego, California,
  • Ödüller: Nobel Fizik Ödülü

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
2018 nobel fizik ödülü kazanan belli oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 ilde 'sahte sağlık raporu' operasyonu: 100 gözaltı
10 ilde 'sahte sağlık raporu' operasyonu: 100 gözaltı
Şırnak'ta patlama! Şehitlerimiz Var!..
Şırnak'ta patlama! Şehitlerimiz Var!..
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında FETÖ operasyonu!
Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında FETÖ operasyonu!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim