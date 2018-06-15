2018 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Sınav , Tercih Tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018 KPSS) heyecanı Lisans düzeyinden geçtiğimiz ay gerçekleşen sınavlarla başlamıştı.
22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek sınav için adaylar 10 ile 21 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvurularını ÖSYM resmi internet sitesinden yapmış, söz konusu tarih aralığında sınav başvurusu gerçekleştiremeyen adaylar için geç başvuru fırsatı 6 Haziran 2018 tarihinde duyurulmuştu.
Bu yıl Lise, Önlisans ve Lisans düzeyinden gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geçtiğimiz yıllara göre başvuru sayısının çok olması bekleniyor. Lisans Düzeyinden başvuru süresinin sonlandığını siz değerli ziyaretçilerimizle haberimizin başında paylaşmıştık. Ortaöğretim düzeyinden Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek isteyen adaylar 3 ile 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvurularını yapacaklar. Bu adaylar 7 Ekim 2018'de sınava girecekler, Önlisans için başvurular 28 Ağustos ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak, adaylar 4 Kasım 2018 tarihinde sınav heyecanı yaşayacak.
İşte 2018 KPSS Takvimi
|
2018 KPSS TAKVİMİ
|
SINAV
|
SINAV TARİHİ
|
BAŞVURMA TARİHLERİ
|
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*
|
KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)
|
22.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)
|
28.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
29.07.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )
|
05.08.2018
|
10-21 Mayıs 2018
|
31.08.2018
|
KPSS Ön lisans
|
04.11.2018
|
28 Ağustos-12 Eylül 2018
|
29.11.2018
|
KPSS Ortaöğretim
|
07.10.2018
|
03-19 Temmuz 2018
|
08.11.2018
|
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)
|
09.12.2018
|
09-17 Ekim 2018
|
04.01.2019
- ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.
Devlet Personel Başkanlığı KPSS tercihleriyle ilgili tarihleri geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Buna göre KPSS 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme Tarihleri aşağıdaki gibi olacak:
|
2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
|
DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması
|
ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması
|
KPSS 1. Yerleştirme
|
12 Mart - 11 Mayıs 2018
|
26 Haziran - 05 Temmuz 2018
|
KPSS 2. Yerleştirme
|
06 Ağustos - 05 Ekim 2018
|
11 – 20 Aralık 2018