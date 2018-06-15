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2018 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Sınav , Tercih Tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018 KPSS) heyecanı Lisans düzeyinden geçtiğimiz ay gerçekleşen sınavlarla başlamıştı.

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2018 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Sınav , Tercih Tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018 KPSS) heyecanı Lisans düzeyinden geçtiğimiz ay gerçekleşen sınavlarla başlamıştı.

15 Haziran 2018 Cuma 13:16
2018 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Sınav , Tercih Tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018 KPSS) heyecanı Lisans düzeyinden geçtiğimiz ay gerçekleşen sınavlarla başlamıştı.

22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek sınav için adaylar 10 ile 21 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvurularını ÖSYM resmi internet sitesinden yapmış, söz konusu tarih aralığında sınav başvurusu gerçekleştiremeyen adaylar için geç başvuru fırsatı 6 Haziran 2018 tarihinde duyurulmuştu.

Bu yıl Lise, Önlisans ve Lisans düzeyinden gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geçtiğimiz yıllara göre başvuru sayısının çok olması bekleniyor.  Lisans Düzeyinden başvuru süresinin sonlandığını siz değerli ziyaretçilerimizle haberimizin başında paylaşmıştık. Ortaöğretim düzeyinden Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek isteyen adaylar 3 ile 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvurularını yapacaklar. Bu adaylar 7 Ekim 2018'de sınava girecekler, Önlisans için başvurular 28 Ağustos ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak, adaylar 4 Kasım 2018 tarihinde sınav heyecanı yaşayacak.

İşte 2018 KPSS Takvimi 

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

  • ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

Devlet Personel Başkanlığı KPSS tercihleriyle ilgili tarihleri geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Buna göre KPSS 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme Tarihleri aşağıdaki gibi olacak: 

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  
>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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KPSSKpss Ortaöğretim2018 Kpss
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