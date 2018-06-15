2018 KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Sınav , Tercih Tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018 KPSS) heyecanı Lisans düzeyinden geçtiğimiz ay gerçekleşen sınavlarla başlamıştı.

22 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşecek sınav için adaylar 10 ile 21 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvurularını ÖSYM resmi internet sitesinden yapmış, söz konusu tarih aralığında sınav başvurusu gerçekleştiremeyen adaylar için geç başvuru fırsatı 6 Haziran 2018 tarihinde duyurulmuştu.

Bu yıl Lise, Önlisans ve Lisans düzeyinden gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'na geçtiğimiz yıllara göre başvuru sayısının çok olması bekleniyor. Lisans Düzeyinden başvuru süresinin sonlandığını siz değerli ziyaretçilerimizle haberimizin başında paylaşmıştık. Ortaöğretim düzeyinden Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek isteyen adaylar 3 ile 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvurularını yapacaklar. Bu adaylar 7 Ekim 2018'de sınava girecekler, Önlisans için başvurular 28 Ağustos ile 12 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak, adaylar 4 Kasım 2018 tarihinde sınav heyecanı yaşayacak.

İşte 2018 KPSS Takvimi

2018 KPSS TAKVİMİ SINAV SINAV TARİHİ BAŞVURMA TARİHLERİ SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ* KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.) 22.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 28.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 29.07.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi ) 05.08.2018 10-21 Mayıs 2018 31.08.2018 KPSS Ön lisans 04.11.2018 28 Ağustos-12 Eylül 2018 29.11.2018 KPSS Ortaöğretim 07.10.2018 03-19 Temmuz 2018 08.11.2018 DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi) 09.12.2018 09-17 Ekim 2018 04.01.2019

ÖSYM Başkanlığınca belirlenerek ilan edilen planlanan sınav açıklama tarihleridir. İlgili Başkanlıkça bu tarihlerde değişiklik yapılabilir.

Devlet Personel Başkanlığı KPSS tercihleriyle ilgili tarihleri geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Buna göre KPSS 1. Yerleştirme ve 2. Yerleştirme Tarihleri aşağıdaki gibi olacak: