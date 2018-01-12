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2018 Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek, Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

2018 Hac kuralarının ne zaman çekilip, ne zaman sonuçların ilan edileceği hacı adayları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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2018 Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek, Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

2018 Hac kuralarının ne zaman çekilip, ne zaman sonuçların ilan edileceği hacı adayları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

12 Ocak 2018 Cuma 16:49
2018 Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek, Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

2018 Hac Kuraları Ne Zaman Çekilecek, Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

2018 Hac kuralarının ne zaman çekilip, ne zaman sonuçların ilan edileceği hacı adayları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene hac kuralarında ilk defa uygulanacak kat sayısını aktif etmeye hazırlanıyor. Kat sayı uygulaması, daha önce başvuruda bulunmuş fakat kurada ismi çıkmayan hacı adaylarının mağduriyetini gidermek amacıyla hayata geçirildi. 2018 yılı itibariyle hac kayıtları ya da hac kura sonuçlarıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Fakat önceki senelere bakıldığınca kuranın Şubat ayı içerisinde çekilmesi ve açıklanması bekleniyor. 

Katsayılı kura sistemi nasıl olacak? katsayılı kura sistemiyle örnek verecek olursak 5 yıldır başvuru yapanlar 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranlar 16 kez, 3 yıldır kayıt yaptıranlar 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların ismi 4 kez çıkacak. Bu sayede daha uzun süredir kayıt yaptıran fakat kura sonucuyla hac müjdesi alamayan hacı adayların şansı arttırılmış olacak. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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