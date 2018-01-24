2018 Hac Kura Tarihleri Belli Oldu!

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan bilgilere göre bu senenin hac kurası 1 Şubat Perşembe Günü saat 11.00'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bilgisayar ortamında basın ve kamuoyuna açık şekilde gerçekleşecek. Vatandaşlar, Hac kurası sonuçlarına Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasından kolaylıkla ulaşabilecek.

RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada , "2018 Yılı Hac Kurası 01 Şubat 2018 Perşembe ​günü saat 11:00'de Başkanlığımız Konferans Salonunda çekilecektir.​" ifadeleri yer aldı.

HAC KURA SONUÇLARI İÇİN

2018 Yılı Hac Kura sonuçları erişim sayfası için lütfen TIKLAYINIZ ( 1 Şubat 2018 tarihinden sonra bu sayfa aktif olacak)

DİB duyuruları, Diyanet İşleri Başkanlığı Personel alımları, Hac ve Umre ziyaretleri ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olmak için lütfen TIKLAYIN.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA