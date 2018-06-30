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2018 EGM Tayin Sonuçları Açıklandı ( Rütbe ve Yer Değiştirme Sonuçları)

Emniyet Genel Müdürlüğü 2018 yılı genel atamalar çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı,başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde 16 bin 558 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi. 

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2018 EGM Tayin Sonuçları Açıklandı ( Rütbe ve Yer Değiştirme Sonuçları)

Emniyet Genel Müdürlüğü 2018 yılı genel atamalar çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı,başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde 16 bin 558 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi. 

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:46
2018 EGM Tayin Sonuçları Açıklandı ( Rütbe ve Yer Değiştirme Sonuçları)

Emniyet Genel Müdürlüğü 2018 yılı genel atamalar çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı,başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde 16 bin 558 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi. 

Birinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine 7 bin 967, ikinci hizmet bölgesinden birinci hizmet bölgesine 7 bin 928, ikinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine 663 personelin ataması gerçekleşti. 38 bin 235 personelin ipka talepleri kabul edildi.

Başkomiser rütbesinden emniyet amirliği rütbesine terfi eden 105, komiser rütbesinden başkomiser rütbesine terfi eden 105, komiser yardımcısı rütbesinden komiser rütbesine terfi eden 347, başpolis memurluğu rütbesinden başpolis memurluğu rütbesine terfi eden 2 bin 670 personelin atama ve yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Personel talep sonuçlarını POL-NET'ten öğrenebilecek.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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EgmEgm Tayin Sonuçları
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