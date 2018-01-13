2018'de En Az Lise Mezunu Kaç Polis Alımı Yapılacak? (PÖH, PMYO, POMEM, PAEM Alımı)

2018 yılında kaç polis alımı olacak? Polis alımları 2018'de devam edecek mi? Hangi dönemlerde polis alımları olacak?

Polis Akademisi Başkanlığı 2018 yılında en az lise mezunu adaylar arasından polis alımlarını sürdürecek. Yüz binlerce adayın büyük bir merak ve heyecanla beklediği ilanlar henüz yayımlanmadı ancak yakın zamanda Akademi Başkanlığının polis alımı için ilana çıkacağı bekleniyor. Polis olmak isteyen adaylar ise şimdiden 2018 yılında polis alımlarının hangi tarihlerde olacağını ve kaç kişi alınacağını merak ediyor.

Alımlar Nasıl Olacak?

2018'de her yıl olduğu gibi PMYO'lara 2500 polis alımı yapılması bekleniyor. PMYO'nun yanı sıra POMEM'lere ve PAEM'lere de polis alımı yapılacak. Bu alımlar arasında 2018'de en ciddi alımın POMEM'lere yapılması bekleniyor.

PMYO Polis Alımı

Polis Meslek Yüksek Okullarına her yıl olduğu gibi bu yıl da 2500 civarında polis alımı yapılması bekleniyor. Yapılacak alım lise mezunları arasından olacak ve YKS'de alınacak puan şart koşulacak. YKS'de belirtilen barajı geçen adaylar fiziki yeterlilik sınavı ve yazılı sınava girecek. Bu aşamaları başarılı şekilde geçen adaylar 2 yıl PMYO'da eğitim gödükten sonra polis memuru olarak göreve başlayacak.

POMEM Polis Alımı

POMEM'lere her yıl on binlerce polis alımı yapılıyor. Geçtiğimiz yıl lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından POMEM'lere 23 bin bayan ve erkek polis alımı yapıldı. 2018'de de nu sayıya yakın bir alım yapılması bekleniyor. Ancak bu yıl gerçekleşecek alımda çok sayıda PÖH alımı yapılması bekleniyor.

PAEM Komiser Yardımcısı Alımı

PAEM'lerde komiser yardımcısı olarak yetiştirmek üzere polis memurları arasından ve açıktan personel alınacak. Alınacak personeller eğitimlerin tamamlanmasının ardından komiser yardımcısı olarak göreeve başlayacak.

Alımlar Ne Zaman?

Polis alımlarının yakın zamanda yayımlanması bekleniyor. PMYO'lara polis alımının YKS'den sonra yapılması bekleniyor. POMEM'lere polis alımının ise Şubat-Mart döneminde ve Temmuz-Ağustos döneminde yapılması bekleniyor. PAEM'lere komiser yardımcısı alımı konusunda ise net bir tarih henüz yok.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından polis alımı hakkında taleplerinizi iletebilirsiniz.

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