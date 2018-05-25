2018'de Ek Öğretmen Ataması Olacak mı? Flaş Açıklama

Atama bekleyen yüz binden fazla öğretmen mülakat sonuçlarını beklerken 20 bin atamanın ardından ek atama olup olmayacağı sorusunu da internet üzerinden araştırmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü mülakatlar yapıldı. Atama bekleyen yüz binlerce öğremen olmasına rağmen 2018 yılında sadece 20 bin öğretmen ataması yapılacağı açıklanmıştı. Bu açıklama atama bekleyen öğretmenler tarafından büyük tepki ile karşılandı. Ancak hükümet bu konuda hala geri adım atmadı.

EK ATAMA OLABİLİR

Seçim dönemine girilmesi ile birlikte art arda müjdeler gelmeye başladı. ASDEP, polis, asker ve diğer alımların ardından Milli Eğitim Bakanlığının da seçim öncesi ek atama müjdesi vermesi bekleniyor. Sosyal medyada Ankara kulislerinden aldığı bilgileri önceden vermesi ile bilinen Ankara Kuşu adlı kullanıcı yaptığı son paylaşımında "Hocam büyük ihtimal Tügva da önemli bir yerin var veya Bilal Beyin danışmanısın. Biz öğretmenler 1 yıldır biraz atama konusunda dertliyiz. Ek atama bizlerin gönlünü alır. Bu yüzden önemli kimi görürsen ilet halkın talebidir." şeklinde kendisine yöneltilen soruya şu yanıtı verdi:

"İki aya kadar ek öğretmen ataması olacak."

Müjdeyi Cumhurbaşkanı verecek.

Peki sizce ek atamada kaç öğretmen ataması yapılması gerekiyor? Hangi bölümden kaç atama olması gerekiyor. Yorumlarınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

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