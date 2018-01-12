2018 Açık Lise Kayıtları Devam Ediyor ! Kayıt Yenileme Tarihleri ve Ücreti

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem kayıt işlemleri devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini devam ettiren öğrencilerin 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 8 ile 23 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Mazeretli kayıt yenileme işlemleri için belirlenen tarihse 24 ile 26 Ocak 2018 tarihleri arası. Kayıt yenileme işlemlerini öğrencilik durumu silik, donuk ya da aktif olan öğrenciler yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi yaptırmayan öğrenciler 2. dönem sınavlarına giremeyecekler. Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yenileme yaptıracak öğrecniler, her sene yeniden belirlenen kayıt yenileme ücretini ödemek zorunda. 2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücreti 30 TL olarak belirlendi. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Öğrenci adayları T.C. kimlik numaralarını beyan ederek bu ödemeleri Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıfbank bankamatikleri ya da Türkiye Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yapabilecekler. 2. Dönem Ders seçme işlemleri en geç 26 ocak 2018 mesai bitimine kadar sonuçlanacak. AÖL'den mezuniyet için öğrencinin öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması, toplam kazanılan kredinin en az 192 ya da üzeri olması, Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması, AÖL'de en az bir dönem sınava girmiş olması gerekiyor.

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