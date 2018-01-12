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2017 Adalet Bakanlığı Adli Yargı 2 Sınav Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden 24 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017 Adli Yargı-2 sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yapıldı.

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2017 Adalet Bakanlığı Adli Yargı 2 Sınav Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden 24 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017 Adli Yargı-2 sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yapıldı.

12 Ocak 2018 Cuma 16:21
2017 Adalet Bakanlığı Adli Yargı 2 Sınav Sonuçları Açıklandı

2017 Adli Yargı 2 Sınav Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden 24 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017 Adli Yargı-2 sonuçlarının açıklandığına dair duyuru yapıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada adayların sınav sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaları ve ÖSYM şifreleriyle öğrenebilecekleri belirtildi.

ÖSYM duyurusu şu şekilde :

"24 Aralık 2017 tarihinde uygulanan Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı-2'nin (2017-Adli Yargı-2) değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup aday sınav sonuçlarına 12 Ocak 2018 tarihinde saat 16:15'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilir."

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